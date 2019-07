Se billedserie Det er nok ikke det sidste Race Across America, Jakob Olsen kører. Planen er at deltage igen om et par år eller tre. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: På cykel 4940,3 kilometer tværs over USA: Jakob kom ikke sovende til dansk rekord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På cykel 4940,3 kilometer tværs over USA: Jakob kom ikke sovende til dansk rekord

Taastrup - 10. juli 2019 kl. 11:57 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det siges, at man ikke kommer sovende til noget, og det er også gældende for 25-årige Jakob Olsen fra Hedehusene, der har gennemført verdens hårdeste cykelløb Race Across America (RAAM), hvor han kørte 4940,3 kilometer tværs over USA på cykel på bare 9 dage og 19 timer gennem ørken, over bjerg og på lige landeveje med marker på begge sider.

Det giver en gennemsnitsfart på 21,02 km/t, og dermed har han slået den danske rekord i sit første RAAM. Undervejs sov han samlet omkring 15 timer, så det var rigtig mange timer han trådte i pedalerne.

- Min længste lur undervejs var på halvanden time, og ellers var det powernaps på 10-15 minutter. Jeg har åbenbart ikke haft behov for mere. Men man kommer jo heller ikke sovende til sådan en præstation, siger Jakob Olsen, der for at sige det lige ud er pissestolt over sin præstation.

- Det er første gang, jeg prøver det, og det er en kæmpe præstation, at jeg er den hurtigste dansker. Det er simpelthen derfor jeg så stolt. Jeg havde ikke regnet med at få den danske rekord.

Samlet blev han nummer tre og fik titlen som årets rookie. De to, der slog ham, er nogle erfarne ryttere, der har kørt henholdvis 9 og 10 RAAM's.

- Christoph Strasser, der vandt, har vundet seks gange, og er den eneste fuldtidsprofessionelle, og ham, der blev nummer to, har kørt RAAM 10 gange, så de kender begge sig selv godt. Jeg kan ikke være utilfreds med at tabe til dem i mit første forsøg, siger Jakob Olsen.

Med sig i følgebilen havde han et erfarent hold, hvoriblandt der var en sygeplejerske og en fysioterapeut, og syv af de ni hjælpere havde alle været med ved løbet for, så Jakob Olsen var i gode hænder undervejs i det løb, hvor hans ven Anders Tesgaard styrtede i 2015 og senere døde af sine kvæstelser. Det har han tidligere fortalt om i en artikel til avisen.

Vennen fyldte også lidt i hovedet ude på ruten, men Jakob Olsen frygtede aldrig for sit liv.

- Der er selvfølgelig en risiko. Men jeg var aldrig bange. Det gad jeg ikke at bruge krudt på. Jeg havde fået syet Anders' startnummer ind i kraven, og jeg tænkte på ham undervejs, og det gav mere motivation. Og så havde jeg et sindssygt godt hold, der virkelig arbejdede godt, siger Jakob Olsen, der synes, det var en fed oplevelse at køre det hårde cykelløb.

- Det var en kæmpe oplevelse, og jeg savner at være derovre. Jeg var meget glad, og det var en stor forløsning at køre over målstregen. Jeg følte, at det hele spillede, og jeg husker hele løbet. Jeg oplevede ingen større problemer og havde lyst til at cykle hele tiden. Jeg slog hovedet fra og fokuserede på at komme frem, siger han.

Undervejs opdaterede hans hold på Facebook, hvordan det gik, ligesom de sendte livevideoer. Og mange fulgte med, og der kom også videohilsner fra blandt andet den tidligere professionelle cykelrytter Chris Anker Sørensen og den amerikanske foredragsholder Chris MacDonald, der selv har gennemført RAAM.

De mange positive tilkendegivelser og folk, der fulgte med, har betydet, at Jakob Olsen nok ikke har kørt sit sidste ultracykelløb.

- Jeg tror først lige, det er begyndt, jeg bliver nødt til at fortsætte. Jeg har mødt en kæmpe respekt fra folk, og det har givet blod på tanden. Det er bare fedt, at man kan presse sin krop så meget, og jeg har lært mig selv meget bedre at kende og er blevet stærkere både mentalt og fysisk. Jeg har set folk blive kørt væk i rullestol, efter de er kommet i mål, men da jeg kom i mål var jeg ikke fuldstændig smadret, selvom jeg selvfølgelig var træt. Det viser, at forberedelserne og behandlingen undervejs har været de rigtige, siger Jakob Olsen, der endda havde overskud til at begive sig ud på dansegulvet om aftenen, efter han var kommet i mål i USA.

Netop derfor har han også allerede planer om at deltage i RAAM igen, og ambitionerne er ikke blevet mindre.

- I mit hoved er det første om to eller tre år, jeg deltager igen. Og mit næste mål er at vinde. De fleste i ekstremcykling topper først i 30'erne, og jeg er kun 25 år, så jeg udvikler mig meget de næste, siger han.