På caminoen i en coronatid: På pilgrimseventyr næsten helt alene

Faktaboks

Peter Høyer er på pilgrimstur på Caminoen i Spanien.Jeg er de seneste 5-6 år blevet gladere og gladere for at gå langt i naturen. Det giver god motion og masser af tid til at lade tankerne flyve af sted. Samtidig er der rig mulighed for løbende at sætte sig nye mål.Først gik jeg 7 dage på Hærvejen. Året efter lidt mere på 10 dage. Så Bornholm rundt langs kysten på 5 dage. Og sidste år 100 km på under et døgn. Caminoen har derfor længe været i mine tanker.Nu går det løs.