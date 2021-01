På biljagt? Nu kan du få digital fremvisning og bilen bragt til privaten

- Vi vil gerne gøre det muligt for danskere, der står og skal købe bil, at få fremvist og prøvekøre den bil, de er interesserede i. Uden at gå på kompromis med retningslinjerne. Vi er derfor glade for, at vi nu har fået tilladelse til at give private fremvisninger og prøveture, selvom vores forhandlere holder lukket. Vi tager naturligvis alle de nødvendige forholdsregler for at sikre, at det bliver en tryg oplevelse for alle, siger Annegrethe Skovby, der er pressechef for Hyundai Danmark.