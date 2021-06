Her er et par indsamlere, Tina Brøns Hansen og Tina Sørensen, med en fangst fra en tidligere Ren By-aktion. Foto: Ole Pedersen

På banen igen: Skidtet skal væk

- Der er nok at komme efter, så på halvanden time vil det faktisk være synligt, at vi har været der, fastslår Knud Anker Iversen, der for Miljø- og Energicentret koordinerer indsatsen.

For som han siger.

- Vi opfatter os som allierede med de kommunale medarbejdere, der også gør en indsats for at holde skidtet stangen. Vores opgave er at være synlig og inspirere folk til at benytte skraldespandene og meget gerne af egen drift at samle skidtet op, lyder det.