Se billedserie Den midterste del af Taastrup Hovedgade er et handelsstrøg, der trafikalt set er en sivegade. Her må der parkeres i midterrabatten i to timer i et givent tidsrum, hvis man ellers sætter sin p-skive. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

P-regler i bymidten: Sådan parkerer du efter reglerne

Taastrup - 01. juni 2018 kl. 09:32 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er mange muligheder for at parkere sin personbil i og omkring Taastrups bymidte. En stor del af p-pladserne er kommunale med enten fri parkering eller en tidsbegrænsning, og der er også en del private parkeringspladser med særskilte regler og tidsbegrænsninger. Det fremgår, hvis man går en tur rundt i området.

Derfor skal man som bilist være opmærksom på, hvilke regler der gælder for netop det sted, man parkerer sin bil. Er der eksempelvis tidsbegrænsning, eller skal man have særlig p-tilladelse eller overholde andre påbud.

Blå eller sort skiltning En tommelfingerregel kan være at holde øje med, om der er et blåt skilt med et stort hvidt P, eller et sort p-skilt på pladsen. Er skiltet blåt, er p-pladsen kommunal, og er det sort, er den privat. Her skal man være særlig opmærksom på, at der enkelte steder er åben adgang mellem visse offentlige p-pladser og private p-pladser, hvorfor man derfor let kan krydse grænsen mellem kommunal og privat - eksempelvis på den nordlige del af Vesterparken, bag banken og apoteket på hovedgaden og også ved den såkaldte pendlerparkeringsplads i forlængelse af busholdepladsen ved Taastrup Torv. Dette kan potentielt øge risikoen for, at man tager fejl af p-reglerne på pladserne som bilist.

Hovedgaden i bymidten På en del af de kommunale parkeringspladser i bymidten er der fri parkering. På den del af Taastrup Hovedgade, som rent trafikalt betegnes som sivegade grundet lav hastighedsbegrænsning, er der kommunal parkering i båse i midterrabatten. Dog er der netop her en tidsbegrænsning på to timer.

En vigtig undtagelse for parkeringsmulighed på Taastrup Hovedgade er ved de forskellige årligt tilbagevendende begivenheder, hvor handelsgaden bliver spærret af, eksempelvis under byfesten i juni. Så her må bilister søge ud på nogle af de mange andre p-pladser i nærheden.

På erhvervsforeningen Taastrup ByMidtes egen hjemmeside henvises der blandt andet til totimers parkeringen på Taastrup Hovedgade og til p-pladserne på Vesterparken, Østerparken.

Øster- og Vesterparken Der er mange både mindre og større parkeringspladser langs Østerparken og Vesterparken. De to veje går parallelt og på hver sin side af Taastrup Hovedgade.

Ved Østerparken er der de såkaldte »runddeller«, der er tre cirkelformede p-pladser, som er kommunalt ejede. Her er der fri parkering.

Som naboer til disse runddeller er der også små private p-pladser, men disse er markerede med sorte skilte, hvoraf de specifikke p-regler fremgår.

En anden privat parkeringsplads er den ved Fakta på Østerparken. Her fremgår det af skilte, at man må holde i to timer med korrekt indstillet p-skive.

På Vesterparken er der flere små og større kommunale parkeringspladser. Nogle har fri parkering, markeret med et blåt skilt med hvidt P uden yderligere tidsanvisning. Andre steder er det blå skilt flankeret af en tidsbegrænsning på en time i bestemte tidsrum - eksempelvis på Vestervej og på dele af parkeringspladsen nord for Fredensvej.

Nord for Bymidte-området Derudover er der også to større kommunale parkeringspladser nord for bymidten i Taastrup. Den ene ligger ved busholdepladsen ved Taastrup Torv, og har fri parkering på omkring 40 pladser tættest på Ahornvej. Samme sted tættest på jernbanen er der desuden private p-pladser, som er markeret ved sorte skilte med dertilhørende regler. Dette er et af de steder, hvor man lige skal se en ekstra gang, om det er den ene eller anden type parkeringsplads, man har valgt. De blå P-skilte med pile står nemlig ude i svinget, hvor Parkvej bliver til Vesterparken, men er svære at spotte tæt på selve p-pladserne.

Den anden større kommunale p-plads ligger bag Medborgerhuset i krydset ved Taastrup Torv. Her er der en tidsbegrænsning på fem timer i et angivet tidsrum.