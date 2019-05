P-kontrol er for de handlendes skyld

- Vi er ikke interesseret i at have sure handlende, der glemmer at stille p-skiven. For os er det en vigtig pointe, at det er for vores handlendes skyld, at der er kommet parkeringskontrol, og at det er os selv, der har bedt om at få indført parkeringskontrol. Simpelthen fordi der er mange pendlere, der bruger de parkeringspladser, som er tiltænkt de handlende - det er jo så især dem tæt på stationen. Og der er også nogle af beboerne i området, som har fundet ud af, at de kan parkere ved hovedgaden, selvom de har dertil indrettede parkeringspladser andre steder. Det essentielle for os er, at der er en naturlig udskiftning i de biler, der holder på parkeringspladserne i bymidten, sådan at der kan komme flere handlende igennem, siger Tina Pihl, formand for Taastrup ByMidte.