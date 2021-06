Byrådet har bedt om at få undersøgt, hvordan borgeres behov for hjælp bliver undersøgt i forbindelse med den såkaldte BPA-ordning, hvor borgeren selv ansætter en medhjælper. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Overvågning af borgere skal undersøges - finder det sted?

Taastrup - 26. juni 2021 kl. 08:53 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

De færreste ville bryde sig om, at fremmede mennesker i skiftehold skulle overvåge dem i eget hjem 24 timer i døgnet i op til en uge. Men det har været tilfældet for nogle danskere, der bruger den såkaldte BPA-ordning, hvor borgere med en betydelig og varigt nedsat funktionsevne kan ansætte hjælpere til personlig pleje og ledsagelse.

DR afslørede tidligere på året, at den praksis er blevet mere udbredt, og det fik på sidste byrådsmøde Radikale Venstre til at stille forslag om, at stoppe den praksis i Høje-Taastrup Kommune.

- Radikale Venstre finder en sådan praksis uværdig og en krænkelse af menneskers privatliv. Derfor ønsker Radikale Venstre at en sådan praksis omgående bliver stoppet, og Socialudvalget bliver præsenteret for alternative muligheder, sagde Esat Sentürk (R) på seneste byrådsmøde.

Men ordningen bliver ikke brugt i Høje-Taastrup Kommune, lyder det fra kommunen i et svar til avisen.

- Social- og Handicapcentret oplyser, at det ikke er gældende praksis i Høje-Taastrup Kommune at benytte overvågning til udmåling af støtte. Administrationen har umiddelbart kun kendskab til en sag fra 2019, hvor det var nødvendigt at benytte observation for at sikre det nødvendige dokumentationskrav fra Ankestyrelsen, lyder det.

Stadig relevant Altså har der været ét tilfælde i Høje-Taastrup, hvor borgere er blevet overvåget i eget hjem.

Men det gør ikke sagen mindre relevant, mener borgmester Michael Ziegler (K).

- Det giver stadig god mening, at vi politisk undersøger, hvordan praksis er, så vi kan få det afklaret. Det er altid i orden at rejse bekymringer og dilemmaer, siger han.

Samme holdning lød fra flere andre partier, som også var i tvivl om, hvorvidt overvågning i den form bliver brugt i Høje-Taastrup.

- Selvfølgelig skal ingen borgere føle sig utrygge eller mistænkeliggjort. Men i første omgang skal vi have undersøgt, om det her finder sted i Danmarks bedste hverdagskommune. Så vidt jeg er orienteret, finder denne praksis ikke sted i Høje-Taastrup, så jeg mener ikke, at borgerne skal være unødvendigt bekymrede nu. Men jeg vil meget gerne have sendt sagen til udvalgsbehandling, så vi kan få undersøgt det her område nærmere, sagde Sabah Abid (S).

Er dilemmafyldt Faktisk gav alle partier udtryk for, at overvågning i borgernes eget hjem ikke bør bruges, men at sagen måske ikke er helt så enkel.

- Der er ingen tvivl om, at overvågning i eget hjem er ualmindelig grænseoverskridende for alle. Det gør også, at det er en smule dilemmafyldt, for selvfølgelig skal borgerne have den hjælp, de har brug for, men hvordan får man det lige udmålt, hvis man ikke besøger borgeren, sagde Jeanette Ingemann (K).

Også Dansk Folkeparti var indstillede på at undersøge området nærmere.

- Lad os få afklaret, hvad der er op og ned. Hvis der skal nogle andre tiltag til for at udmåle hjælp, som det jo også kan handle om, så må man jo finde ud af det, sagde Lars Prier (DF).

Et enigt udvalgt stemte derefter for at oversende sagen til Socialudvalget.

Administrationen er som opfølgning på byrådets behandling af emnet ved at forberede en sag, som ventes at komme på byrådets dagsorden i august eller september.