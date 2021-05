Overskud fra vellykket online-event går til elevers trivsel

- Corona har igen været rigtig kedelig og begrænset os i at afholde en stor og hyggelig aften med fysisk fremmøde på Borgerskolen. Vi plejer at gøre det til en fest aften og inddrage børnene så meget, som det er muligt, bl.a. er det at være nummeropråber et stort hit. Og det bliver det igen til næste år, fortæller forperson for Borgerskolens Venner Malene Lundsgaard.