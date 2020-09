Overraskende mange mundbind i naturen

- Jo tættere man kommer på en station eller busstoppested jo større er chancen for at kunne finde mundbind. Det er bekymrende mange, specielt i betragtning af at der er gode muligheder for at aflevere bindene ved stationen, siger koordinator af indsamlingen Knud Anker Iversen og understreger, at de ikke fandt et eneste bind lavet i stof.