Se billedserie Uddannelse, integration og klima kom til at fylde en del i debatten på Høje-Taastrup Gymnasium fredag eftermiddag.

Send til din ven. X Artiklen: Overraskende enigheder i valgdebat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Overraskende enigheder i valgdebat

Taastrup - 24. maj 2019 kl. 21:34 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Valgdagen nærmer sig, og for at hjælpe gymnasieelever og andre interesserede i at sætte krydset rigtigt, var der fredag eftermiddag paneldebat med lokale kandidater på Høje-Taastrup Gymnasium. Her diskuterede kandidater fra 11 af de 13 opstillede partier uddannelse, klima og integration.

Konservativ kandidat, Merete Scheelsbeck, var blevet syg, og Klaus Riskjær havde ikke svaret på invitationen, derfor var to partier fraværende.

Til gengæld var der rigeligt andre partier til at snakke om deres visioner. Sammen med de 11, sad der cirka 50 personer i salen, som lyttede opmærksomt til kandidaterne.

- Det er fedt, at de kommer ud på gymnasierne, så vi kan se dem og høre, hvad de siger. Det var spændende at komme så tæt på, fortalte Isma Zeb fra gymnasiets 3.g.

Hun var blandt andet interesseret i at høre om partiernes klimapolitik.

Og her talte alle kandidaterne stolte om deres partiers klimaplaner, selv om Kenneth Kristensen Berth (DF) var træt af at tale om det:

- Det er en forfærdelig valgkamp med al det klimahejs. Vi handler allerede miljøbevidst, men det har efterhånden antaget et niveau af selvopofring, og at vi skal have dårlig samvittighed hele tiden, for eksempel når vi spiser en bøf, lød det fra DF'eren, som derefter argumenterede for, at vi i Danmark er meget miljøbevidste.

Alternativets Ken Patrick Petersson brugte efterfølgende al sin taletid på punktere Kenneth Kristensen Berths argumenter om miljøbevidsthed.

Hvad med Ring 5? En kvinde spurgte Anne Sina (S) om Ring 5 i forbindelse med klimadebatten - om det ikke var underligt at satse så meget på vej, når nu vi alle skal være mere miljøbevidste.

- Vi har et trængselsproblem, og det skal vi reagere på. Så må vi sørge for, at den bliver befærdet med elbiler, og så skal vi også satse på den offentlige transport, lød svaret.

Debatten var begyndt med uddannelse, som hurtigt blev drejet over på folkeskolen og besparelser på uddannelsesområdet, og hvordan elever og lærere flygter fra folkeskolen over i privat- og friskoler. Og da debatten kørte i overtid, begyndte snakken om integration, hvor Serdal Benli og SF var overraskende enige med Nye Borgerlige:

- Der er for meget symbolpolitik, vi dæmoniserer og generaliserer for meget. Vi skal have de gode historier frem, sagde Serdal Benli, mens Hans Blaabjerg (NB) erklærede sig enig:

- Men vi vil ikke have kriminelle indvandrere her i landet, sagde han.

Herefter løb debatten en smule af sporet, da Stram Kurs fik ordet. Men efter debatten var der trods alt tilfredshed at spore blandt publikum:

- Det var nogle af de store problemer, som fylder meget - også hos mig, forklarede Isma Zeb og fortalte, at hun var blevet klogere på, hvor hendes stemme skal sættes.

- Men jeg er ikke helt sikker endnu, sagde Isma Zeb.

Nada El-Khatib, som ikke går på gymnasiet, men som netop er blevet færdig på CBS, blev også klogere undervej:

- Jeg interesserer mig meget for politik, og jeg har nu fået hørt politikernes synspunkter. Det bliver et spændende valg. Også arrangørerne var glade:

- Det gik fint, det var vigtige emner, der blev talt om, men der kunne godt have været mere plads til publikum, sagde Janni Gram Viskum Rasmussen.