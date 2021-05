Vestegnens Politi bekræfter, at man undersøge en sag om mulige overgreb mod flere børn i en daginstitution i Taastrup. Foto: Kenn Thomsen

Overgreb på børn undersøges: Ansat sendt hjem

Taastrup - 25. maj 2021 kl. 13:46 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

En daginstitution i Taastrup er blevet ramt af en mulig pædofili-sag. En mandlig medarbejder er blevet hjemsendt, efter mere end et barn angiveligt har været udsat for et overgreb. Det skriver Ekstra Bladet.

Over for avisen bekræfter centerchef Flemming Ellingsen, at en ansat er hjemsendt, men vil ikke kommentere sagen yderligere af hensyn til efterforskningen af sagen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger drejer det sig minimum om tre børn.

Vestegnens Politiet bekræfter også over for ekstra Bladet, at man efterforsker en sag om mulige krænkelser.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kom første angivelige overgreb frem i lyset i januar i år, men først tre måneder senere fik forældrene i børnehaven besked.

Forældrene blev orienteret på et møde i sidste uge.

Sag for tre år siden Det er ikke mere end tre år siden, at en anden sag om overgreb rystede en institution i Taastrup.

Dengang var det en 14-årig dreng i skolepraktik, der indrømmede at have krænket fem børn ved at beføle dem uden på tøjet i daginstitutionen Taastruphøj, hvilket naturligt nok medførte vrede fra flere forældre.

I de efterfølgende dage blev der sat ild til daginstitutionen, som nedbrændte.

En 23-årig mand, der var far til børn i institutionen, blev efterfølgende idømt to år og 10 måneders fængsel for at have sat ild til institutionen, selvom han nægtede sig skyldig.