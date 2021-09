Ove Hansen har været udsendt til forskellige dele af verden som sygeplejerske. Foto: Zara fra 3y på Høje-Taastrup Gymnasium

Send til din ven. X Artiklen: Ove er sygeplejerske: Har været udsendt til verdens katastrofeområder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ove er sygeplejerske: Har været udsendt til verdens katastrofeområder

Taastrup - 08. september 2021 kl. 15:08 Af Vishma, Zara, Sammi og Sebastian fra 3y på Høje-Taastrup Gymnasium Kontakt redaktionen

I visse situationer har man kun to muligheder.

Man kan redde eller skade et liv. Dog har man ikke altid en formodning om, hvilken handling der fører til den ene eller den anden konsekvens.

På flagdagen den 5. september blev alle dem, der har skullet træffe en sådan beslutning, hyldet.

En af dem er sygeplejerske Ove Hansen, som har dedikeret 20 år af sit liv på at hjælpe, redde og genopbygge samfund og sine medmenneskers liv.

Efter en studentereksamen fra Virum Statsskole aftjente Ove Hansen sin værnepligt, og han har af flere omgange fungeret som delegat for nødhjælpsorganisationen Læger uden Grænser i blandt andet Mogadishu og Adan Yabal-distriktet i Somalia og Kunduz i Afghanistan.

Fakta om artiklen Samarbejdsprojekt:



- Lokalavisen Taastrup har i samarbejde med 3y på Høje-Taastrup Gymnasium aftalt at bringe et par artikler fra klassens projekt i forbindelse med flagdagen, der blev afholdt den 5. september.



- 3y har i august og september deltaget i et projekt om Danmarks udsendte i samarbejde med projektleder Ann-Christina Salquist og veterankoordinator i Høje-Taastrup Kommune, Maria Frydensberg.



- Klassen har arbejdet med projektet i fagene samfundsfag, historie og dansk, og har været til udstillingen »Gennem ild og vand« på rådhuset i Høje-Taastrup Kommune, der handler om Danmarks udsendte i krig siden 1948.



- Derudover har klassen deltaget i et fællesforedrag på gymnasiet, hvor veteran Kim Kristiansen, kaptajn i forsvaret, fortalte sin historie for alle skolens elever.



- Efterfølgende fik klassen lov til at tale med veteranen på egen hånd. Via kontakt gennem Maria Frydensberg har klassen interviewet en række veteraner, og det er der kommet en række artikler ud af.



- Artiklerne kan læses på www.sn.dk/taastrup

For Beredskabsstyrelsen spillede Ove Hansen i 2003 en rolle som katastrofemedicinsk assistent i tre måneder ved et mobilhospital i Kabul, Afghanistan.

Her var missionen at erstatte et fødselshospital, der skulle ombygges.

En anden gang blev Ove Hansen udsendt med samme rolle, hvor han skulle assistere på det mobile hospital i tsunamiområdet Banda Aceh på øen Sumatra beliggende i det sydøstasiatiske land Indonesien.

Frygten var skrækkelig Efter Ove Hansen besluttede sig for at stifte familie, så stoppede han med sit arbejde, som udsendt i kriseramte områder, da det er en risiko at tage til de kriseramte lande.

Frygten for at ens søn skulle miste sin far, eller at hans kone skulle passe børnene alene, var skrækkelig, derfor valgte han at stoppe med sit job.

Hans forældre vidste heller ikke noget dengang, da han var i Afghanistan, fordi han ved, de ville være skrækslagne og virkelig bekymrede, hvis de fandt ud af, Ove Hansen befandt sig i Afghanistan.

Ove Hansen har både haft gode og dårlige stunder som veteran. Blandt de gode stunder var, da han kunne gøre en forskel ved at redde menneskeliv, men der har også været situationer, hvor det har været umuligt at redde nogle mennesker, og det er noget af det hårdeste, man kan være vidne til som veteran, fortæller Ove Hansen.

Modige menneskers psyke Det er tydeligt, at Ove Hansen har set meget, men han har også hjulpet mange.

Det har ikke været nemt, at skulle holde sig klar til lige pludselig at blive kaldt ud til en katastrofe, ligesom det ikke har været nemt at skulle sidde i et fly, bil eller en anden form for transportmiddel i flere timer velvidende, at man skal ned til et katastroferamt område.

En af de ting, der altid skal prioriteres højt, er disse modige menneskers psyke. Ove Hansen var meget åben overfor at tale om livet efter udsendelserne, og hvordan det har haft påvirkning på ham.

Han fortæller, at alle fik hjælp efter disse oplevelser, og at han havde fået et tæt bånd med de mennesker, han har været udsendt sammen med, og at han stadig har kontakt til dem i dag, hvor de kan tale åbent om deres oplevelser.

I dag arbejder Ove Hansen som sygeplejerske i Danmark.