Outlet-center åbner igen

Med deres 11.000 kvadratmeter hører de nemlig til den del af shoppingcentre, som kan genåbne den 13. april - selvfølgelig med forbehold for, at smittetallet i Høje-Taastrup Kommune ikke stiger inden da, så der kommer endnu en nedlukning.

»Hos Copenhagen Designer Outlet gør vi alt for, at du fortsat kan føle dig tryg, når du shopper i vores butikker. Vores center er kendetegnet ved brede gange, som sikrer, at det er muligt for alle besøgende at holde den fornødne afstand til hinanden. Vi har ensrettet gangene og sørget for godt med håndsprit, og der vil være vagter og sprittere, som kan assistere vores kunder.«