Otte lærere smittet: Seks årgange er nu sendt hjem fra skole

Hjemsendelsen gælder alle elever samt de kollegaer, der har været i tæt kontakt med de smittede, og det gøres efter forsigtighedsprincippet for at undgå, at smitten spreder sig yderligere.

- Det er desværre nok den virkelighed, vi skal til at vænne os til. Der vil løbende være klasser, vi bliver nødt til at hjemsende, så længe smitten stadig er her. Vi vurderer hvert enkelt tilfælde for at se, om det er nødvendigt at hjemsende hele klassen eller flere klasser, hvis de nu har haft eksempelvis valgfag sammen. Så bliver det lidt mere omfattende, har centerchef for institutions- og skolecentret, Flemming Ellingsen, tidligere forklaret.