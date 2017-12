Som voksenven behøver man ikke sætte alverdens udfordrende aktiviteter i gang. Hjemlig hygge, nærvær og opmærksomhed rækker meget langt. Foto: Michael Langhoff

Otte drenge ønsker sig en voksen ven

Taastrup - 01. december 2017 kl. 13:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige nu er der otte drenge fra Taastrup, der har et helt særligt ønske på deres ønskeseddel i år.

Børns Voksenvenner mangler voksne, som har lyst til at indgå venskab med et barn mellem fem og tolv år og til gengæld få en masse glæde ind i sit liv.

Adskillige børn savner en voksen ven i sit liv. Det kan der være flere årsager til, som for eksempel skilsmisse eller sygdom, og Børns Voksenvenner søger derfor voksne, der vil være ven med et barn mellem seks og tolv år. Meget ofte er det drenge, der søger en maskulin rollemodel, så mænd er i meget høj kurs hos Børns Voksenvenner. Men det er ikke en lukket fest for drenge i alle aldre - det feminine køn er også velkomne hos Børns Voksenvenner.

Hvad er en voksenven?

Som voksenven skal man møde barnet mindst én gang hver anden uge, gerne mere.

Der er ikke en fast formel for, hvordan man er voksenven eller hvilke aktiviteter, man skal tilbyde - det afhænger af, hvilken 'voksen' man er og af barnets interesser. Man kan for eksempel spille fodbold, hugge brænde, spille spil, lave mad eller bare gå en tur og snakke om stort og småt.

Det nytter noget

Og det har stor betydning for de pågældende børn.

- Vi ved fra en pilotundersøgelse på Børneforskningscenteret ved Aarhus Universitet, at det har en meget stor positiv effekt for de pågældende børns trivsel, at de har en voksenven. Og jo længere venskabet varer, jo større er effekten, siger centerleder for Børns Voksenvenner Vibeke Niclasen.

Man bliver glad af at være voksenven

Men det er ikke kun barnet, der profiterer af venskabet. Den voksne part får rigtig meget igen.

- Her på centeret giver den voksne halvdel af venskabet udtryk for, at det betyder meget at opleve verden i børnehøjde,« siger Vibeke Niclasen, og hun fortsætter:

- Vi hører for eksempel det, at der er nogen, der fortæller: 'Der er nogen, der glæder sig til, at jeg kommer. At se lyset i barnets øjne. At der er nogen, der har lavet en perleplade til mig. Det giver så meget glæde i min tilværelse'.

Hvordan bliver man voksenven?

Hvis man overvejer at blive ven med én, der er mindre end én selv, kan man læse mere på Børns Voksenvenners hjemmeside: https://voksenven.dk/Roskilde eller kontakte centerleder Vibeke Niclasen på telefon: 61992820.

Man kommer ikke lige ind fra gaden og bliver voksenven, men når man er gennem godkendelsesproceduren, er der mange gode oplevelser i vente.