Organisation mangler indsamlere

Søndag den 8. marts er der indsamlingsdag for Folkekirkens Nødhjælp. Temaet i år er klimahjælp til verdens fattigste.

Klimaændringerne slår igennem - ikke kun i Danmark ved at vi har haft en skoldhed sommer, det vådeste efterår nogensinde og en rekordvarm vinter.

Andre steder i verden har klimaændringerne markant stærkere effekt, og det er til at afbøde blot nogle af de værste effekter, pengene fra årets indsamling skal bruges.

Klimahjælp behøver hverken at være dyrt eller kompliceret. For eksempel kan det være at plante træer, som modvirker jordskred, optager CO2 og giver livsvigtig skygge, mad og medicin.