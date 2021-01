Forældre kan fortsat få tilskud til at passe eget barn derhjemme i stedet for at aflevere det i dagpleje eller vuggestue. Det har byrådet besluttet. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Ordning fortsætter: Forældre kan stadig få tilskud til at passe sit barn derhjemme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ordning fortsætter: Forældre kan stadig få tilskud til at passe sit barn derhjemme

Taastrup - 27. januar 2021 kl. 09:06 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Det er fortsat muligt for forældre at få et økonomisk tilskud for at passe deres lille barn derhjemme, indtil det fylder to år.

I hvert fald i Høje-Taastrup Kommune, hvor en timelang debat i byrådet tirsdag aften endte med, at et flertal stemte for at fortsætte ordningen, hvor forældre kan få omkring 5500 kroner for at passe deres barn.

Ordningen har været i kommunen et år og er nu evalueret, og i den forbindelse har byrådet besluttet at fortsætte ordningen.

De Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Lokallisten stemte for at fortsætte ordningen, da det giver fleksibilitet for de forældre, der benytter den.

Socialdemokratiet og Enhedslisten stemte imod, da partierne blandt andet mener, at evalueringen ikke viser, hvad ordningen reelt koster.

Enhedslisten argumenterede også for, at ordningen ikke er for alle, og stemte også derfor imod.

For at få tilskud, skal forældre opfylde en række krav, blandt andet må man ikke være på overførselsindkomster eller bo i et boligområde på ghettolisten.