Høje-Taastrup Teaterforening er klar med et program for næste sæson.

Optimistisk: Teaterforening tror på næste sæson

- Billetsalget i Taastrup Teater & Musikhus, hvor man almindeligvis har kunnet træffe foreningens sekretær onsdag og torsdag har været lukket i en måned, og sådan fortsætter det et stykke tid endnu, men hvis ellers den rolige åbning af samfundet fortsætter, regner vi med, at der igen bliver åbent for det fysiske billetsalg fra den 13. maj. I mellemtiden kan man bestille via hjemmeside, mail og telefon, oplyser Høje-Taastrup Teaterforening.