Optimisme i bymidte: Alle butikker i hovedgade ser ud til overleve krise

Taastrup - 24. maj 2020

Man kan igen sætte sig ned på en cafe og drikke en kop kaffe eller spise noget mad, inden man shopper i byens butikker eller går til frisøren.

Livet er så småt vendt tilbage i Taastrup Hovedgade efter spisestederne igen er åbnet.

Og det er vigtigt for byen, siger Tina Pihl, der er formand for erhvervsforeningen Taastrup Bymidte.

- Vi regner med, at det bliver godt igen. Når pizzariaer, cafeer og værtshuse har været lukket, har der været færre mennesker i byen, der har handlet i butikkerne. Umiddelbart tror jeg ikke, der er nogle forretninger, der lukker. Men det har været en hård tid. Jeg har været rundt og tale med forretningerne, og alle siger faktisk, at det nok skal gå, siger Tina Pihl.

Masser af støtte Hele byen har oplevet stor støtte fra de lokale borgere.

- Rigtig mange har skrevet på de sociale medier, at de er bange for at vi ikke ville være her bagefter, og efter frisørerne er åbnet, har flere ikke nøjedes med behandlinger, men også købt produkter, ligesom nogle har købt en kjole ekstra i tøjforretningerne, selvom de ikke skulle bruge den lige nu, siger Tina Pihl og fortæller, hvad støtten betyder.

- Det betyder alt, at vi har et godt lokalmiljø, og at folk værdsætter deres hovedgade. De vil gerne have, at den overlever, siger Tina Pihl, der også selv har åbnet sin grillbar Tinas Pølser midt i byen.

- Det var skønt at åbne igen, Jeg har savnet at være en del af byen. Det har været et tomt hjørne, og jeg er glad for at være i gang igen, siger Tina Pihl, der netop har åbnet en ny Tinas Pølser i Veksø.

Aflyst sommerfest Den 30. maj skulle der have været afholdt sommerfest i Taastrup Hovedgade, men den er blevet aflyst. I stedet slår man sommerfesten sammen med høstfesten den 5. september. Ugen efter om fredagen er der aftenåbent i anledning af Vestegnens Kulturuge.

- Vi har brug for de her events i byen, og nu vil der så være to uger i træk, hvor der sker noget, siger Tina Pihl.