Optimisme: - Vi kunne ikke have gjort det uden lokal opbakning

Her tog de temperaturen på, hvordan virksomhederne klarer sig her i corona-tiden.

På Bollinis er man heller ikke sådan at slå ud, selvom de faktisk har haft flere i arbejde til at betjene færre kunder.

Ejer Özcü Bayrakar siger dog med et glimt i øjet, at man godt kunne ønske, at borgerne i Hedehusene kunne starte med at spise aftensmad klokken 17.00, så restauranten kunne nå ar få flere spisende gæster igennem en aften.