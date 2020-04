Det er nu igen muligt at få foretaget en synsprøve, købe nye briller eller få tilpasset kontaktlinser hos Pia Sølling Øhlers i Anytime i Hedehusene. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Optiker slår - forsigtigt - dørene op igen

Taastrup - 24. april 2020 kl. 19:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den første bølge af erhverv, der fra mandag den 20. april har fået mulighed for at genåbne og igen må tilbyde deres ydelser, finder man optikerne. Den nyhed bliver modtaget med stor glæde af Pia Sølling Øhlers fra Anytime i Hedehusene:

- Oprindeligt lød beskeden på, at vi skulle holde lukket til den 30. juni, men heldigvis har danskerne været så gode til at passe på sig selv og hinanden, at vi nu kan slå dørene op lidt før tid. Det er vi naturligvis meget begejstrede for, siger Pia Sølling Øhlers, som har savnet sine kunder og hverdagen i butikken.

Fokus på hygiejne Ligesom de fleste andre optikere landet over har Anytime i Hedehusene de sidste tre uger opretholdt et nødberedskab udelukkende for akutte problemer samt for salg af kontaktlinsevæsker, reparationer og andet, der ikke kræver nærkontakt.

Men nu åbner butikken gradvist for yderligere services. Det betyder, at folk i Hedehusene nu igen kan få tilpasset kontaktlinser, få foretaget synstests, synstræning, reparation af stel - og flere andre nødvendige ydelser for øjensundheden, som Anytime i Hedehusene normalt tilbyder.

Genåbningen betyder dog ikke, at der nu slækkes på de strenge krav til hygiejne - tværtimod tages der flere forholdsregler.

- Vi følger selvfølgelig alle Sundhedsstyrelsens instrukser nøje og holder en høj hygiejnestandard, så kunderne kan føle sig helt trygge ved at komme her. Vi er trods alt sundhedsfagligt personale, der er vant til at opretholde en streng hygiejne både i butikken og i prøverummet. Det gør vi både for vores egen og kundernes skyld, og vi er meget bevidste om vores ansvar, understreger Pia Sølling Øhlers.

Af samme grund vil der blandt andet være håndsprit tilgængelig for kunderne, restriktioner for, hvor mange personer, der må være i butikken samtidig og skærpede krav til rengøring og værnemidler.

Pia Sølling Øhlers tager desuden kun imod patienter til undersøgelse, der ikke har været i berøring med Covid-19. Har man mistanke om - eller fået bekræftet - at man har Covid-19, skal man behandles på sygehusets øjenafdeling i stedet, efter henvisning fra egen læge.

Håber på opbakning Selvom vi ikke helt er tilbage til hverdagen, føler Pia Sølling Øhlers, at det lysner forude:

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi ser rigtig meget frem til at åbne døren på klem igen, siger Pia Sølling Øhlers, som håber, at kunderne vil støtte op om genåbningen ved at handle lokalt.

For at mindske risikoen for smittespredning opfordrer Pia Sølling Øhlers dog kunderne til at ringe til butikken, hvis de har spørgsmål, der kan besvares i en telefonkonsultation. I så fald kan man ringe på tlf.: 4656 0025.