Optiker har oplevet opbakning fra lokalområdet under corona-udbruddet

Taastrup - 01. september 2020 kl. 11:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et omtumlet forår i coronapandemiens tegn, er langt de fleste butikker i landets gågader og shoppingcentre atter tilbage på sporet. Det gælder også i Hedehusene, hvor blandt andet optikeren Anytime i Hedehusene har gang i salget igen - takket være den store opbakning fra borgerne i Hedehusene.

Generelt ser det ud til, at byens borgere - og danskerne i det hele taget - gerne køber deres briller lokalt. Det viser en ny undersøgelse.

For Pia Sølling Øhlers fra Anytime i Hedehusene er det mere tydeligt end nogensinde før, at de mindre butikker i Hedehusene er yderst afhængige af de lokales opbakning.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har været hårdt ramt af krisen de sidste mange måneder, men heldigvis har borgerne i Hedehusene været virkelig søde til at handle lokalt, blandt andet her hos os. Jeg er meget taknemmelig for den store opbakning vi har oplevet, siger hun.

I en nylig undersøgelse foretaget af A&B Analyse på vegme af OptikTeam efter coronapandemiens indtog fremgår det da også, at hele 55,8 procent af danskerne helst køber deres briller hos optikeren i den by, de bor i, mens 26,7 procent køber brillerne hos en optiker i en anden by.

Modsat hvad man måske skulle tro, resulterede coronapandemien tilsyneladende ikke i, at salget flyttede online. Hele 81 procent vil nemlig stadig helst købe deres briller i en fysisk butik.

- Hvis folk bliver væk fra butikkerne, lever byen ikke - og så kan vi små forretningsdrivende heller ikke overleve. Derfor er det rigtig dejligt at se, at så mange handler lokalt og stadig sætter pris på den personlige service i butikken. Ved at støtte små butikker som os styrker man sammenholdet og den økonomiske sundhed i byen, mener Pia Sølling Øhlers.

- Jeg tror også, tallene afspejler, at dét at købe de rette briller stadig forudsætter god personlig vejledning og faglig ekspertise, som man ikke finder på nettet. At vælge briller er en meget personlig sag. Det handler om tryghed. Derfor giver det mening at gå til sin lokale optiker som kender éns historik og præferencer, og forstår ens behov, siger hun.