Opretter nyt teststed: Skal teste 5000 om dagen

Et skilt med 'COVID19 teststed' bliver til december sat op i Taastrup. Region Hovedstaden opretter et stort teststed, der efter planen skal pode 5.000 mennesker dagligt.

Beslutningen om at oprette et testcenter på den københavnske Vestegn kommer, fordi mange kommuner i området er hårdt ramt af høje coronatal.

Formand for regionens sundhedsudvalg, Christoffer Buster Reinhardt (K) glæder sig over forbedrede testmuligheder i Høje-Taastrup Kommune og omegn:

- Jeg er rigtigt glad for, at der kommer et nyt permanent teststed i Taastrup, for det er meget bekymrende, at flere og flere borgere fra den vestlige del af regionen bliver ramt corona. Derfor er det rigtigt godt med et lokalt teststed i området, så man ikke skal køre langt for at blive podet, siger han og tilføjer:

- Det er utroligt vigtigt at blive testet, hvis man har mistanke om corona, så færre bliver ramt af corona, og derfor sætter vi nu det nye teststed ind i det område af regionen, hvor vi desværre ser høje smittetal. Regionen har allerede haft mobile teststeder i mange kommuner på vestegnen gennem et par måneder, og nu bliver indsatsen altså styrket med et permanent teststed.

Borgere i Taastrup kan i denne uge blive testet af to mobile testenheder fra regionen, og fra den 13. til den 15. november planlægges der en særlig indsats for borgere fra Høje-Taastrup Kommune og omegn.