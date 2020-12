Oplever pakkekaos hos lille købmand: Postnord ser ingen problemer

Der er masser af pakker fra nethandel i omløb på grund af julehandlen og Black Friday for nylig. Foto: Henrik Petit/Postnord Foto: Henrik Petit

Taastrup - 04. december 2020 kl. 19:17 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Pakkerne vælter ind i landets pakkeshops efter black friday og i forbindelse med julehandlen.

Men i postnummer 2640 er der kun et sted med personlig betjening, hvor man kan hente pakker fra postnord, og det er ikke nok.

Det mener Erik Frederiksen, der bor på Flintevænget Hedehusene. Han sender en del pakker med Postnord, og derfor skal han forbi udleveringsstedet: Fløng Købmanden på Hedevej.

Og ifølge Erik Frederiksen er det ikke nok til at dække de knap 13.000 borgere, der bor i postnummer 2640 ifølge Danmarks Statistik.

- Der er ikke særlig mange p-pladser, og bilerne holder i bunker ude foran, og der er mange mennesker og masser af pakker i butikken. Jeg har nogle gange måtte opgive og køre til Roskilde for at sende en pakke. Det hele foregår over en lille købmandsdisk, og det er lidt af et pakkekaos. Jeg ved ikke, hvordan det bedre kan beskrives, siger Erik Frederiksen, der ikke kun har oplevet det i coronatiden og på grund af julehandlen og black friday.

66-årige Erik Frederiksen understreger, at han ikke er utilfreds med købmanden og den service, han møder. Hans håb er, at Postnord finder endnu en mulighed i byen, hvor man kan sende og modtage pakker.

- Postnord bør finde endnu et sted at entrere med. Det er simpelthen ikke stort nok, også i forhold til at man udbygger Nærheden, og der kommer flere mennesker til byen, siger Erik Frederiksen, der har været i købmanden på forskellige tidspunkter af dagen og ofte stadig har oplevet kaos.

Travlt lige nu

Hos Fløng Købmanden fortæller indehaver Mohammad Riaz, at der ganske rigtigt er mange pakker lige for tiden.

- Men det er kun cirka en måned om året. I januar er det dødt igen. Men der er meget travlt nu, siger Mohammad Riaz.

Hans forretning er både pakkeshop for Postnord, GLS, DAO og Bring, og i disse tider langer han 4-500 pakker over disken om dagen.

- Jeg er glad for at udlevere pakker, for det giver kunder i butikken, og det gør at købmanden kører fint. Uden pakkerne kunne vi nok ikke overleve, siger Mohammad Riaz, der tjener et beløb pr. pakke han udleverer.

På grund af de mange julepakker, opfordrer Mohammad Riaz også kunderne til at hente deres pakker så hurtigt som muligt.

Men Mohammad Riaz mener ikke, at det er nødvendigt med flere Postnord-udleveringssteder, da der også findes to pakkebokse i Hedehusene. En ved Fakta på Hovedgaden og en ved Letkøb ved Baldersbrønde.

Ikke problemer

Hos Postnord er man ikke enig i Erik Frederiksens oplevelser. Her oplever man,at det fungerer fint med pakkemuligherne i Hedehusene. Det fortæller distriktschef Mette Morsing fra PostNord Danmark.

- Lige nu har vi dog ingen indikationer af, at der skulle være kapacitetsproblemer i Hedehusene, men det er klart, at når vi er i en så tilspidset periode, som lige nu med Black Friday og Jul, så kan der være enkelte dage, hvor pakkerne ligger tættere i butikken, end de normalt vil gøre, siger hun og fortsætter.

- Men vi kigger løbende på, hvordan vi kan give vores kunder flere muligheder for at afhente deres pakker, siger distriktschefen.