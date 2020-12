Pædagogernes fagforening, BUPL, havde gerne set, at man var overgået til nødpasning i daginstitutionerne ligesom ved forårets nedlukning. Nu opfordrer de i stedet forældrene til at holde deres børn hjemme. Foto: Per Buurgaard Christensen

Opfordring fra pædagoger: Hold jeres børn hjemme

Taastrup - 17. december 2020 kl. 14:28 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Med de nye restriktioner fulgte beslutningen om at lukke landets skoler fra på fredag, så også de mindste børn fra 0.-4. klasse kommer på tidlig juleferie.

Til gengæld var der ingen ændringer for daginstitutioner, og det får nu pædagogernes fagforening BUPL til at råbe op.

- Store dele af Danmark lukker ned. Skoler og fritidstilbud lukker ned. Alt sammen i et nødvendigt forsøg på at stoppe et stigende smittetal. Men dagtilbud lukker ikke. De er ikke en del af regeringens plan. Ingen yderligere restriktioner. Ingen nødpasning. Pædagoger og ledere på daginstitutionsområdet skal bare fortsætte, som de plejer. Det giver ingen mening, og er på ingen måde rimeligt, hverken overfor børn eller pædagoger, siger Jon Olufson, formand for BUPL Storkøbenhavn, der har over 6000 medlemmer i Høje-Taastrup og 11 øvrige storkøbenhavnske kommuner.

Som konsekvens beder BUPL Storkøbenhavn nu kommunerne om at være med til at opfordre småbørnsforældre, der har muligheden, til at holde børnene hjemme.

- Regeringen kan igangsætte nødpasning. Det valgte de ikke at gøre, og vi ser os derfor nødsaget til, at komme med en appel til alle forældre i vores 12 storkøbenhavnske kommuner om at give børnene en tidlig juleferie og på den måde støtte op om pædagogerne. Mange har selv familier, hvor der er sygdom eller har fået egne børn sendt hjem. Det er klart, at der skal være nødpasning, men at holde institutionerne åbne er voldsomt. Især når vi også arbejder under vilkår, hvor vi af pædagogiske hensyn ikke kan bruge værnemidler som andre grupper, siger Jon Olufson.

Pædagoger og ledere er i forvejen voldsomt pressede i kølvandet på et voldsomt år. For når de bliver syge, skal andre træde til. Samtidig hører pædagoger til blandt de mest smittede, oplyser BUPL.

- Vi vil på det kraftigste opfordre kommunerne til at appellere til, at forældrene i videst mulige omfang holder deres børn hjemme fra i dag og frem til nye år. Ellers frygter vi, at vi ikke får bugt med smittetrykket, siger Jon Olufson.

Glad lærerformand Den lokale lærerformand for kreds 16, Heidi Yoma Rasmussen, er til gengæld glad for regeringens beslutning om at hjemsende også de yngste skoleelever.

- En god beslutning. Jeg er så glad for, at julen prioriteres. Jeg tror, ingen der kender mig vil sige, at jeg er sentimentalt anlagt. Men lige her synes jeg, danskernes ønsker om at holde jul med de nærmeste må trumfe tabet af to dages fremmøde i skole. Det ville være rædselsfuldt at få at vide den 22/12, at din lærer/pædagog/medhjælper har Covid-19, gå hjem i isolation! Der fjernundervises, og der tilbydes nødpasning, og specialklasser kan undervises på skole, skriver lærerformanden på Facebook.

Med til beslutningen hører også, at skolerne ikke behøver at åbne mandag den 4, januar, men kan åbne stille og roligt i løbet af ugen frem til 11. januar.