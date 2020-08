Tina Pihl er både indehaver af Tina?s Pølser på Taastrup Hovedgade og formand for den lokale handelsstandsforening, og hun opfordrer både kunderne og butiksejerne til at blive bedre til at huske på corona-reglerne, så vi undgår endnu et smitteudbrud. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Opfordring fra formand: Husk nu at passe på hinanden

Taastrup - 23. august 2020 kl. 13:44 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folk er begyndt at slække lidt for meget på reglerne, så der er risiko for, at coronasmitten breder sig igen.

Sådan lyder det fra Tina Pihl, der har Tina's Pølser på Taastrup Hovedgade, og samtidig er formand for Taastrup ByMidte.

- Da butikker og madsteder begyndte at genåbne efter nedlukningen, brugte jeg i gennemsnit to flasker sprit om dagen til kunderne alene i boden i Taastrup. Nu bliver der brugt cirka to om ugen, så vi kan se, at folk er begyndt at blive lidt mere afslappede omkring det, siger hun.

Hun opfordrer derfor kunderne til at huske at holde afstand og at bruge det sprit, som forretningerne stiller til rådighed.

- Vi skriver også ud til butikkerne, at de skal huske at overholde reglerne. Det er de generelt ret gode til, men vi vil gerne minde om dem om, at de skal huske reglerne om ikke at være for mange ad gangen i butikkerne, at have sprit til rådighed og have oplysninger om corona-reglerne i vinduerne, siger Tina Pihl.

- Hvis vi gerne vil undgå at skulle gå rundt med mundbind i hovedgaden, så er det nu, vi skal stramme os an, understreger hun.

Både Taastrup ByMidte og Hedehusene Erhvervsforening besluttede for nylig at aflyse årets store høstfester, netop fordi smittetrykket er stigende. I den situation kan man ikke forsvare at samle så mange mennesker, lød forklaringen.

