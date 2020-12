Opfordrer til at bestille tid i borgerservice

- Vi er glade for at kunne tage imod jer, men det henstilles, at du bestiller tid via kommunens hjemmeside. Vi henstiller ligeledes til, at du kun møder op på Rådhuset, hvis det er akut, og din henvendelse ikke kan vente til det nye år, hvor restriktionerne kan være lempet, lyder opfordringen.

- For at begrænse risikoen for smittespredning af Covid-19 og for at undgå ventetid vil vi henstille til, at du bestiller tid på kommunens hjemmeside. Her kan du bestille tid til pas, kørekort, NemID mv., lyder det.