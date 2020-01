Bænke uden ryg og høj opera skal være med til at jage stationens børster væk. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Opera skal jage ballademagere væk fra togstationen

Taastrup - 10. januar 2020

Mens rulletrappens metalliske trin tager dig op i forhallen på Høje-Taastrup station i en lang, glidende bevægelse, bliver musikken højere. Tydeligere. Den langtrukne arie giver følelsen af at være eleveret til et ganske andet sted end en råkold forhal.

Det er den scene, der hver dag udspiller sig på stationen i Høje-Taastrup. Og det er ikke nogen tilfældighed, at det lige præcis er opera, der hver dag bliver sendt ud af højttalerne.

- Nogen synes, det er vældig godt at høre på. Men dem, vi godt vil ramme med det her, de er nok ikke så interesseret i at høre opera, forklarer Jørgen Dyrendal Rasmussen, der er chef for stationsservice i DSB.

Ikke for nydelsen For musikken er faktisk ikke valgt, for at passagererne skal nyde den.

Operaen begyndte at flyde ud af højttalerne på stationen lige efter sommerferien, og ideen er, at musikken skal være en del af løsningen på et større problem.

- Vi har jo haft nogle udfordringer på Høje Taastrup Station. Det er vores primære kunder, der synes, det er utrygt at være der i visse tidspunkter af døgnet, siger Jørgen Dyrendal Rasmussen.

Med andre ord: ballademagere skaber utryghed på stationen.

Og så skal der tænktes kreativt, hvis de skal miste lysten til at hænge ud der.

Bryder sig ikke om den slags musik Og et af de tiltag, der skal jage ballademagerne på porten, er høj opera i højttalerne.

- Der viser erfaringen, at de ikke bryder sig om at høre den slags musik. Det er ikke noget, man synes er rart at høre på i længere tid for dem, der laver alt andet, end en banegård er beregnet til, fortæller Jørgen Dyrendal Rasmussen.

Den musikalske dørmand har med succes været afprøvet flere steder i landet - blandt andet i Holbæk og Lyngby.

Men det står ikke alene. - Vi har blandt andet ændret i vores venterum på perronerne, sådan at det ikke er så spændende at være i dem i længere tid. Vi har ændret mange af vores bænke til at være støttebænke i stedet for rigtige siddebænke, fortæller Jørgen Dyrendal Rasmussen med henvisning til de »rygløse« bænke.

Sjove reaktioner Og selv om forsøget med musikken kun har kørt nogle få måneder, så har der allerede været positive - og lidt sjove - reaktioner.

- Vi har fået flere tilbagemeldinger på, at man synes, det er et godt tiltag. Vi har sågar endda fået forespørgsler på et specifikt nummer, som en gerne ville vide, hvad var. Det har vi altså ikke rigtig kunnet finde ud af, indrømmer Jørgen Dyrendal Rasmussen.