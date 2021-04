Opera med afstand: Stjerner klar til Hedeland

Den er blevet forsinket et år, men nu håber folkene bag Opera Hedeland, at tonerne fra Verdis berømte tragedie Rigoletto til august kan fylde de smukke rammer i Hedeland.

Det er fortsat den svenske stjernebaryton Fredrik Zetterström, der indtager rollen som den manipulerende hofnar Rigoletto. Danske Peter Lodahl sætter sin flotte tenor i spil, når han kaster sig over partiet som den kvindeglade hertug af Mantua. Den tyske sopran Marie Heeschen synger partiet som Rigolettos datter Gilda, der fanges i de to herrers spind af løgne og manipulation.

- Vores cast til Rigoletto har fået præcis den sammensætning, vi kunne drømme om, hvor unge talenter synger op mod erfarne, prisvindende sangere. Der er ikke foretaget udskiftninger, selvom vi fik revet et år ud af kalenderen, og jeg kan godt love publikum, at sangerne i den grad er klar til scenen, siger operachef, Claus Lynge.

- Tobias har flere gange demonstreret, at han på fornem vis formår at vække de store klassiske værker til live under åben himmel. Publikum kan forvente både skønhed, underholdning i et eventyrligt univers og en musikalsk oplevelse i topklasse. Som altid har vores opsætninger respekt for det originale forlæg, siger Claus Lynge.