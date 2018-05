Opera Hedeland indgår nyt samarbejde med CPH Opera Festival. Her er det Opera Hedelands forestilling fra 2017 La Boheme. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Opera Hedeland i spændende samarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opera Hedeland i spændende samarbejde

Taastrup - 05. maj 2018 kl. 10:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To af sommerens helt store operabegivenheder CPH Opera Festival og Opera Hedeland indgår et nyt samarbejde, som skal være med til at skabe forøget interesse for genren.

»Siden festivalens (CPH Opera Festival, red.) start har vi set med stor glæde på begivenheden i København og tænkt, at det var oplagt at lave noget sammen. Så jeg tog fat i deres festivaldirektør, Peter Lodahl, og nu sætter vi noget fælles i gang, som vi håber vil vokse med årene,« siger Opera Hedelands direktør og operachef, Claus Lynge.

Samarbejdet betyder i første omgang, at Opera Hedeland flettes ind i programmet på CPH Opera Festival, og at årets instruktør på Opera Hedeland, den højt anerkendte Rodula Gaitanou, en formiddag under festivalugen bidrager til underholdningen på Wilhelm Scenen ved Torvehallerne.

Samtidig vil Opera Hedeland præsentere udvalgte dele af festivalens program for sit store publikum for på den måde at trække flere gæster fra Sjælland ind til København.

»Vi ønsker begge at præsentere vores gæster for opera i uformelle og anderledes rammer, og det interessefællesskab skal selvfølgelig udnyttes bedst muligt,« siger direktør for CPH Opera Festival, Peter Lodahl.

Opera Hedeland opfører Donizettis Lucia di Lammermoor d. 4. 10. og 11. august i Øresundsregionens største amfiteater i Hedeland Naturpark. Der afgår opera-shuttle kl. 18:30 til og fra alle forestillinger fra DGI Byen med operaintroduktion undervejs. På scenen optræder både danske og internationale stjerner.

CPH Opera Festival foregår i år fra 29. juli til 12. august. Festivalen er spredt ud over København og byder på både små og store events.