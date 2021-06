Se billedserie Ivan Berthou fik for halvandet år siden konstateret diabetes. For nylig har han deltaget i et diabetesforløb på Sundhedscenter Espens Vænge, hvor han har fået værktøjer til at kunne leve med sygdommen. Foto: Ulrik M. Eriksen, SEES Media Foto: Ulrik M. Eriksen, SEES Media

Opdagede sin sygdom ved et tilfælde: Ivan har fået nye værktøjer til at leve med den

Taastrup - 14. juni 2021 kl. 16:37 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Det var nærmest et rent tilfælde, at han opdagede det.

På sit arbejde hos Novo Nordisk får medarbejderne hvert andet år tilbudt et sundhedstjek, og det var her Ivan Berthou fik beskeden.

»Du har diabetes«. - Det er halvandet år siden nu. Jeg tænkte, nå ja, det er, der mange, der har. Min far havde diabetes, fortæller 58-årige Ivan Berthou, der bor i Reerslev.

Han har for nylig været tilmeldt et forløb på Sundhedscenter Espens Vænge, hvor deltagerne har fokus på at leve med diabetes.

Her møder deltagerne andre med diabetes og får mere viden om blandt andet kost og motion.

Fakta: Sundhedstilbud Her er nogle af de sundhedstilbud, som Sundhedscenter Espens Vænge blandt andet udbyder.



- Få hjælp til at tabe dig: Alle over 18 år, som har et BMI på over 30 kan få inspiration, vejledning støtte på sundhedscentret til at ændre sine vaner.



- Få hjælp til at stoppe med at ryge: Høje-Taastrup Kommune har flere forskellige rygestoptilbud. Tjek hvilke tilbud, der passer dig på htk.dk.



- Lev bedre med din diabetes 2: Mød andre med diabetes 2 og få mere viden om bl.a. kost og motion i et forløb over ni uger.



- Lev bedre med din KOL: Fysioterapeuter, diætister og sygeplejersker giver vejledning og støtte, så du kan få den bedst mulige hverdag med KOL over et forløb på ni uger.

- Jeg har fået viden om sygdommen og, hvad der trigger den, og hvad man kan gøre for at holde den i skak. Du kan gøre alt, hvad du kan for at leve med den, men de ændringer, du laver, er for resten af livet, siger Ivan Berthou.

Selv er han uddannet kok og uddannet inden for fødevarer, så det var ikke meget ny viden, han fik om næringsindhold.

- Men har jeg lært, at det for mig giver mening at spise flere men mindre måltider, så nu spiser jeg seks gange om dagen med tre mellemmåltider. På den måde er min diabetes meget mere stabil, siger Ivan Berthou, der giver sin opskrift på, hvordan han har lært at leve med sygdommen.

- Der er nogle klare regler, og dem skal jeg bare følge, så er sygdommen ikke farlig, og jeg mærker ikke den ikke rigtig i hverdagen. Og så skal jeg gå til mine undersøgelser og holde øje, siger han. Artiklen fortsætter under billedet.

Han er 58 år og til daglig er Ivan Berthou administrativ medarbejder hos Novo Nordisk. Foto: Ulrik M. Eriksen, SEES Media

Konkrete øvelser Det er også almindeligt kendt, at motion er vigtigt for diabetikere. Det fik deltagerne at se undervejs i forløbet.

De lavede en øvelse, hvor de startede med at få målt blodsukkeret, herefter lavede de forskellige former for motion, inden blodsukkeret blev målt igen. Hos mange af deltagerne, var der en tydelig forbedring, fortæller Ivan Berthou, der selv dyrker motion regelmæssigt, da han svømmer, cykler og går.

Selv er hans horisont blevet udvidet ved at være med i forløbet.

- Jeg har fået nogle helt konkrete øvelser og værktøjer med fra forløbet, og så har jeg fået øjnene op for, hvilke tilbud der faktisk er i kommunen, og vi har også selv prøvet nogle af dem, siger han og nævner blandt andet gå-fodbold og online træningshold.

Høje-Taastrup Kommune ønsker at flere mænd har fokus på deres sundhed og trivsel, og i anledning af »Mens Health Week« i uge 24, vil kommunen derfor fokusere ekstra meget på mænds helbred, da mænd er bagud i forhold til sundheden og blandt andet har kortere middellevetid end kvinder.

For Ivan Berthou giver det også mening, at sætte fokus på mænd og sundhed for sig selv.

- Mænd er jo en gruppe for sig selv. Jeg tror, at der er en del mænd, der ikke tænker på deres helbred, men bare går på arbejde og lever deres liv. Jeg opdagede jo også min sygdom ved et helbredstjek, og jeg vil helt klart anbefale at folk får foretaget sådan et tjek en gang imellem, siger Ivan Berthou, der også er glad for, at hans kommune sætter fokus på mænds sundhed og forskellige tilbud.

- Det er fedt, for det gør det mere nærværende, og jeg kan se, hvad der er af muligheder lige der, hvor jeg er.