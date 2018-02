Onkel Reje besøger City2

Den kække Onkel Reje kan opleves på scenen på Torvet. Her vil han som sædvanlig give den max gas og give både børn og voksne en fantastisk oplevelse. Efter hvert show kan børnene hilse på Onkel Reje, få et autografkort og få taget et selfie sammen med ham. Det foregår i vinterferien, som vi lover byder på masser af shopping, spas og sjov for hele familien her i City2. Kig forbi og få en super sjov dag.