Se billedserie Planen om en Ring 5 motorvej mellem Køge og Nordsjælland er ikke med i regeringens nye trafikudspil. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Omstridt Ring 5 er taget ud af trafikudspil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Omstridt Ring 5 er taget ud af trafikudspil

Taastrup - 08. april 2021 kl. 09:41 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Det ser ud til, at den omdiskuterede Ring 5 nu er lagt i graven.

I hvert fald er der ikke sat penge af til en motorringvej fra Køge til Nordsjælland i Regeringens nye trafikudspil, og det vækker glæde i Høje-Taastrup Kommune.

- Det er der helt sikkert en del borgere i Høje-Taastrup, der bliver glade for at høre. Vi mener, det er en god beslutning, når man samtidig styrker den kollektive trafik. Det har hele tiden været vores førsteprioritet, siger Peter Faarbæk (S), formand for plan- og miljøudvalget i Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup har ellers tidligere været fortaler for en Ring 5, men tidligere på året gik borgmester Michael Ziegler (K) ud og sagde, at kommunen ikke længere ville arbejde aktivt for at fremme etableringen af Ring 5 Syd fra Køge til Frederikssundsmotorvejen. Den var ellers med i det to år gamle udspil fra den tidligere VLAK-regering, men det blev aldrig ført ud i livet.

Og borgmesteren har heller ikke mange kommentarer til, at den nu er pillet ud af planerne.

- Det tager vi til efterretning. Men det er klart, at man bliver nødt til at løse de trafikale problemer i regionen, siger Michael Ziegler, som endnu ikke har set det endelige udspil.

Han glæder sig tilgengæld over, at der bliver sat penge af til en såkaldt BRT-løsning med hurtigbusser på tværs af regionen.

- Det er vanvittig godt, for det vil være med til at styrke den tværgående trafik, siger han.

Håber på ophævelse

Med en Ring 5 ude af trafikudspillet, håber de lokale socialdemokrater, at man også på sigt vil ophæve de arealreservationer, der har været til Ring 5 i blandt andet Høje-Taastrup Kommune, i den såkaldte transportkorridor.

- Det ser vi gerne sker. Men det er lidt dilemmafyldt, for det grønne bælte er en god mulighed for biodiversitet og vild natur, så arealreservationen skal ikke ophæves for blot at lave mere byfortætning. Det skal ske med omtanke, understreger Hugo Hammel (S), byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune.