Se billedserie Sådan så der ud i bålhytten efter én af de gange, FDF Høje Taastrup havde haft besøg af ubudne gæster. Foto: FDF Høje Taastrup

Omfattende hærværk mod bålhytte: FDF'ere kommer med bøn

Taastrup - 03. februar 2021 kl. 19:53 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Brændte rafter, brændte borde, smadrede flasker og masser af skrald. Det er det syn, lederne i FDF Høje Taastrup flere gange er stødt på i bålhytten ved Bøgegården på Bredebjergvej.

Corona-epidemien har som så meget andet i samfundet flyttet aktiviteterne i FDF Høje Taastrup til at foregå online, så de har ikke selv brugt faciliteterne på Bøgegården i mange måneder. Men der er der andre, der har.

- Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det er der heldigvis andre, der har. For i FDF deler vi gerne med hinanden. Derfor er vores flotte nye bålhytte for eksempel åben for alle. Men når gæster brænder de rafter af, som vi skal bruge til aktiviteter med vores børn, eller sågar brænder vores borde og bænke af og smadrer flasker, så området, som vi benytter med vores børn, efterlades fyldt med spredte glasskår, så dæmpes lysten til at dele med andre, fortæller Mette Bergmann, kredsleder for FDF Høje Taastrup.

Derfor kommer gruppen nu med en opfordring til alle dem, der indimellem befinder sig i området ved Dansk Retursystem/Volvo, hvor bålhytten ligger:

- Vil vil gerne bede alle jer om at hjælpe os med at passe på vores ting. Vi ligger afsides og kan derfor være et godt sted for en hyggelig aften i en lille vennegruppe. Og det er også ok. Men vi beder indtrængende om, at man passer på vores ting og efterlader stedet, så børn kan bruge det dagen efter. Vi har brugt både mange penge og kræfter på at etablere vores bålhytte og vedligeholde borde og bænke. Vi er glade og stolte over at have nogle skønne faciliteter til aktiviteter med børn og unge i FDF, lyder det fra Mette Bergmann og Jakob Harder, der er leder i FDF Høje Taastrup.

- Vi ønsker ikke at gemme dem bag høje hegn og pigtråd. Men vi har altså brug for hjælp fra alle i området til at stoppe det hærværk, der foregår, understreger de.

De mener selvsagt ikke, at nogen kan være bekendt at ødelægge faciliteter, der er frit til rådighed.

- Og ingen kan være bekendt at efterlade et aktivitetssted for børn fyldt med glasskår efter smadrede flasker og bunkevis af dåser og cigaretskod, siger de.

FDF Høje Taastrup oplyser, at Høje Taastrup Kommune hjælper med vagter i området, men de kan selvfølgelig ikke være der hele tiden.

- Vi vil gerne opfordre alle jer, der bor i nærheden, og som går ture i området til at kigge efter om aftenen. Ser I »uønsket adfærd« så kontakt gerne vagten i området eller politiet. På den måde håber vi, at vi igen snart kan møde op til FDF-aktiviteter i det fri på Bøgegården og bruge vores fantastiske bålhytte, siger Mette Bergmann.