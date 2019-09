Omar på 11 lavede grafitti og 700 besøgte boligblokkenes sommerfest

Se billedserie Omar på 11 år laver grafitti til årets sommerfest i Taastrupgaard. Bare rolig, det er lovligt.

Taastrup - 20. september 2019 kl. 09:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På vej gennem boligblokkene og med sensommersolen varmende i ryggen, hører man lyden af tyrkiske rytmer og en summen af liv fra børn og voksne.

På en stor græsplæne mellem boligblokkene er en scene sat op, hvor lokale artister gennem eftermiddagen får lov til at underholde de mange gæster. Foruden en stor oppustelig hoppeborg og fire trampoliner sørger lokale foreninger for underholdning til børnene, og hos fodboldklubben bliver der sparket på mål, mens fægteklubben arrangerer små kampe, hvor børnene iført fægte-dragter giver hinanden kamp til stregen.

I madteltet bugner det med forskellige lækkerier som Su Bôregi, en tynd, sprød dej med fetaost i, og frisk fladbrød med kebab-kød og salat. Og længere nede ad plænen spreder duften fra grillen, der forsyner festen med pølser og brød, sig ud over årets sommerfest i Taastrupgaard, hvor op mod 700 gæster er forbi.

Ved et af de lange træborde på plænen sidder Said sammen sin familie. Said pointerer, at det er vigtigt, at vi på tværs af kulturer kan mødes til et fælles arrangement.

- Vi kan i dag være kulturelle sammen og opleve hinandens kultur. Vi kan smage forskellig mad, lytte til musik og prøve forskellige aktiviteter, fortæller Said.

For gæsterne er sommerfesten en eftermiddag, de kan nyde sammen med familie, venner og naboer - og den tiltrak også tidligere Taastrupgaard-beboere. Döndü, der tidligere har boet i Taastrupgaard i 16 år, oplevede festen som en god mulighed for at møde familie og venner, som stadig bor i området.

- Sommerfesten er et godt arrangement for Taastrupgaard, fordi man møder hinanden i en positiv sammenhæng. Og det er det, der skal til her. Vi skal se, at vi i bund og grund alle sammen er ens, forklarer Döndü, mens hendes kusine nikker bekræftende i baggrunden.

Imens forældre får slukket tørsten og stiller den lille sult ved madteltetene, bliver børnene pyntet med ansigtsmaling og underholdt af to maskotter fra den tyrkiske tegneserie »Pepee«. Børnene boltrer sig også på trampolinerne og hoppeborgen, og det giver anledning til mange smil og grin.

Sommerfesten er et resultat af et samarbejde mellem en lang række samarbejdspartnere herunder ungdomscaféen, afdelingsbestyrelsen, sundhedskonsulenterne, Lån & Leg og de lokale foreninger TG80, Musikklubben, Stoffer & Sten samt PLAY og TAAF.

Sanne Lindsten fra det boligsociale team er en af hovedkoordinatorerne til sommerfesten og hun forklarer, at netop samarbejdet mellem samarbejdspartnerne gør, at de sammen kan skabe en fælles oplevelse og dermed også et større fællesskab blandt beboerne.

- Sommerfesten er et rigtig positivt arrangement for beboerne, fordi den er med at til skabe nye oplevelser og bekendtskaber. De lokale foreninger er også med til at tiltrække venner og bekendte, og det styrker yderligere fællesskabet i boligområdet, fortæller Sanne Lindsten, der til dagligt er boligsocial medarbejder i Taastrupgaard.

En af de mange børn, der er med til festen denne lørdag, er Omar på 11 år. Og han er ikke i tvivl om, hvad det bedste ved dagen er.

- Det sjoveste er at prøve alle aktiviteterne og at få nye venner. Og så har jeg lært, at jeg ikke er højdeskræk mere, fordi jeg kan prøve at hoppe på de store trampoliner, fortæller Omar, mens han tager de blå gummihandsker på og gør sig klar til, at lægge sidste hånd på det farverige graffiti-kunstværk, inden sommerfesten slutter, og pladsen igen forvandles til den sædvanlige græsplæne.