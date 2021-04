Man kan få forskellige oliventræer i en ny butik i Taastrup. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Oliventræ-butik slår dørene op

Han bor selv i Høje-Taastrup, og det var her, han for fire år siden plantede sit første oliventræ i haven. De kan nemlig sagtens overleve i en dansk have, selvom man ofte forbinder oliventræer med sydens sol og varme.