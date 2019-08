Se billedserie Ole Olsen mistede sin hustru og livsledsager Bitten gennem 55 år til alzheimers. Men den sidste behandling på Baldersbo Plejecenter får stor ros af Ole Olsen. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Ole har mistet sin hustru: Sender kæmpe ros til plejepersonalet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ole har mistet sin hustru: Sender kæmpe ros til plejepersonalet

Taastrup - 23. august 2019 kl. 11:31 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 3. august mistede Ole Olsen fra Fløng sin livsledsager Margot Olsen efter 55 års ægteskab.

Margot Olsen, der siden hun var barn, er blevet kaldet Bitten døde efter seks år med demenssygdommen alzheimers sygdom.

Den sidste tid var hun på Plejecenter Baldersbo i Hedehusene, først i en aflastningsbolig i seks uger fra slutningen af maj, hvorefter det var meningen, at hun skulle hjem og bo - med hjælp fra hjemmeplejen. Men hendes mand Ole Olsen kunne ikke længere passe hende.

- Jeg troede egentlig, at jeg ville være klar til det, efter de seks uger, men jeg var ved at blive kørt helt ned , og jeg kunne ikke magte at passe hende derhjemme. Hun kunne hverken gå eller tale. Hun kunne ingenting selv, så jeg kontaktede visitatoren, og Bitten fik tildelt en skærmet plejebolig fra 1. juli, fortæller Ole Olsen.

14 dage, før Bitten sov ind, blev hun indlagt med blærebetændelse. Hun fik penicillin og slap af med blærebetændelsen, men alzheimeren var nu så hård ved Bitten, at hun blev erklæret terminal. Fra den dag og de sidste 13 døgn af Bittens liv, var Ole Olsen ved hendes side i alle dagtimerne, mens han fik hjælp af Ældre Sagens Vågetjeneste til at være hos Bitten om natten, indtil hun sov ind lørdag den 3. august. Bitten blev 73 år gammel.

Men selvom 78-årige Ole Olsen nu er uden sin hustru, så har han kun ros til overs for det personale, han har mødt gennem de seneste måneder.

- Det var bare et super personale. De var så hjælpsomme og kærlige over for alle beboerne. Vi har aldrig oplevet noget lignende. Bitten blev mødt med stor kærlighed, faglighed og omsorg, passet og plejet i et omfang, vi som pårørende aldrig har oplevet før, fortæller Ole Olsen, der selvom har er i dyb sorg over at have mistet sin hustru, mener, at budskabet og rosen skal ud.

- Den tid og den behandling vi fik... Det er ubeskriveligt. Det sidste team passede Bitten i lidt over en måned og kom sågar ind på fridage for at se til hende, siger Ole Olsen, der ikke kun oplevede den gode behandling over for hans hustru.

- På tværs af afdelingerne hjalp plejerne hinanden med godt humør, når beboerne skulle vendes i sengen eller ved andre opgaver, der krævede mere end en person. Deres empati og omsorg for beboerne, som næsten alle er mærket af alzheimers, var så rørende og medlevende at opleve som pårørende, siger han, inden han ønsker at takke alle medarbejderne på Baldersbo Plejecenter, der har været i kontakt med Bitten, visitatoren, hjemmeplejen, dagcentret, lægen, der besøger plejecenteret og til Ældre Sagens Vågetjeneste, der hjalp med at våge om natten.

- Høje Taastrup kommune, er en god kommune at bo i, hvis man er så uheldig at få den uhelbredelige sygdom Alzheimers, siger Ole Olsen, der selvfølgelig er i dyb sorg over at have mistet Bitten.

- Det er mærkeligt. Jeg prøver at lave en masse i hverdagen, så jeg ikke spekulerer for meget. Men det hårdt at miste en person, jeg har levet med i så mange år, siger Ole Olsen.

Ole Olsen og Bitten har sammen de tre børn Heidi, Brian og Kenneth.