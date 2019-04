- Jeg oplever offerrådgivernes rolle som ekstrem vigtig, da de er der for de borgere, der har brug for et godt råd eller en at tale med, siger politiassistent Ditte Jensen, fagkoordinator i Forebyggelsessekretariatet ved Københavns Vestegns Politi. Foto: PR

Send til din ven. X Artiklen: Offer eller vidne? Der er hjælp at hente Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Offer eller vidne? Der er hjælp at hente

Taastrup - 28. april 2019 kl. 15:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan være en voldsom oplevelse at være udsat for noget kriminelt eller være involveret i en ulykke, men det kan det også at være vidne til noget.

Men både ofre, vidner og pårørende kan faktisk få hjælp hos Offerrådgivningen, som tilbyder samtaler og anonym telefonrådgivning i forbindelse med ulykker, kriminalitet og chokerende oplevelser.

Sidste år fik borgere udsat for kriminalitet og ulykker 348 gange hjælp hos Offerrådgivningen i Københavns Vestegn sidste år - på landsplan havde Offerrådgivningen 5.591 rådgivninger sidste år.

Vestegnens Politi henviser til Offerrådgivningen, når de er i kontakt med borgere, der kan have et behov for en at tale deres oplevelser igennem med eller har brug for supplerende vejledning.

Årsagerne til at borgerne henvender sig kan eksempelvis være vold, indbrud, trusler, chikane, seksuelle krænkelser, tyveri og chokerende vidneoplevelser.

Et godt tilbud

Ditte Jensen, politiassistent og fagkoordinator i Forebyggelsessekretariatet ved Københavns Vestegns Politi, mener, at Offerrådgivningen kan være en støtte efter en voldsom hændelse:

- Offerrådgivningen er et godt tilbud til borgerne, så de ikke føler, de står alene, men altid har mulighed for at få hjælp og vejledning, siger hun.

Dem man får i røret, når man ringer til Offerrådgivningen, er frivillige medmennesker, mænd og kvinder i alle aldre, der er tilgængelige hele døgnet.

- Jeg oplever offerrådgivernes rolle som ekstrem vigtig, da de er der for de borgere, der har brug for et godt råd eller en at tale med, siger Ditte Jensen.

Hjælp til at komme videre

De frivillige ved Offerrådgivningen er mænd og kvinder i alderen slut 20'erne-70'erne med vidt forskellige baggrunde.

En af dem er Anna, som har været rådgiver siden 2011:

- Det er en stor tilfredsstillelse for mig at mærke den lettelse, det giver ofrene, vidnerne eller de pårørende, når de får talt tingene igennem og får set på livssituationen sammen med en anden. Når jeg taler med medmennesker, der har være udsat for voldsomme oplevelser, hvor den personlige integritet er blevet rystet i sin grundvold, er det givende for mig at kunne lytte til og rumme deres historie. At rådgive dem om hvor de eventuelt kan henvende sig for at få specifik og faglig hjælp, og på den måde guide dem til at finde fodfæste og ikke mindst finde en vej at gå videre, siger hun og tilføjer:

- Jeg er frivillig offerrådgiver, fordi jeg er taknemmelig for, at jeg kan medvirke til, at et medmenneske, der er blevet væltet omkuld, kan finde mere tiltro til sine egne evner til at agere og håndtere tilværelsen efter den voldsomme hændelse, typisk med personfarlig kriminalitet involveret. Det gør mig glad, når jeg kan fornemme, at nu har vedkommende fået et nyt perspektiv og er bedre i stand til se fremad.

Søger flere

Vestegnens Offerrådgivning har i øjeblikket seks rådgivere og søger netop nu nye frivillige. Man tilbydes et uddannelsesforløb og faglige kurser i krisesamtale.

Har man lyst til at blive frivillig, kan man skrive til bromanhenning@gmail.com eller ringe på tlf. 2368 6037 for nærmere info.

Offerrådgivningen er et landsdækkende rådgivningstilbud, der har eksisteret siden 1998 i alle landets politikredse.

Rådgiverne er ulønnede frivillige med tavshedspligt, og hjælpen er gratis. Der ydes ingen behandling, men rådgiverne kan henvise til relevante behandlingstilbud.

Offerrådgivningens telefon er døgnåben og har telefonnummer 2368 6037.

Se mere på www.offerraadgivning.dk