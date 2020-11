Øv øv! Årets juletog er aflyst

Det har været en tradition de sidste mange vintre, at de hyggelige veterantog kører med juleglade gæster ud i det naturskønne Hedeland. Ofte med et stop for at købe et juletræ eller få et glas gløgg hos spejderne ved Rugbjerg Station.

- Julekørslerne er en tradition - også for os i foreningen, der bemander togene og billetsalget på køredagene. Det er rart at have juletræerne med under kørslen, og rart at se folk glæde sig. Nogle enkelte år har det også været snevejr, og det giver lidt ekstra julestemning, siger Claus Nielsen, som derfor ærgrer sig over, at julekørslen sandsynligvis ikke kan gennemføres i år.