Ønsketræ: Giv en gave til børn, der har det svært

Taastrup - 28. november 2020 kl. 20:19 Kontakt redaktionen

Taastrup Rotary Klub fortsætter sin mangeårige tradition for at samle julegaver ind til børn i familier, der ikke har det nemt i hverdagen.

Dermed ønsker Rotary at glæde dem med en uventet gave til jul.

Det foregår ved, at børnenes ønsker indsamles og hænges på et ønsketræ, som stilles op i City 2.

De julehandlende kan derefter vælge et kort med et gaveønske, købe gaven og få den pakket ind. Husker man så også at sætte kortet fra Ønsketræet på julegaven, og aflevere gaven i Informationen, så sørger Rotary for, at gaven når frem til den rigtige modtager. Alle gaver har en værdi af cirka 200 kr.

Fælles for de børn, der modtager gaver er, at de lever i familier med få muligheder for julegaver.

- Så hvis du vil være julemand i år, så er muligheden der. I perioder vil medlemmer af rotaryklubben være til stede ved træet og fortælle om muligheden for at hjælpe børn med at få en dejlig overraskelse i form af en julegave, lyder det fra Taastrup Rotary Klub.

Initiativet foregår i samarbejde med bl.a. Røde Kors i Høje Taastrup, City 2 og Familiens Hus i Høje Taastrup.

Taastrup Rotary Klub er del af et globalt netværk af frivillige ledere, der arbejder med verdens mest presserende humanitære udfordringer.

