Øl-ambitioner hos ægtepar: Vil være de største på markedet

Taastrup - 23. oktober 2021

I garagen fylder duften af bruset skum. Synet rammes af en pallette af farver fra de mange etiketter. Og man kan næsten høre flaskerne klirre. Her handler det kun om én ting. Øl. Siden 2016 har ægteparret Jørgen Wulff og Anne Pihl solgt specialøl fra deres virksomhed Beerdealer, som nogle af de få på det danske marked. Specialøl fra verdensdele som Australien, Italien og Belgien i et hav af varianter. Selv om de er fuldt beskæftiget med tre sønner og fuldtidsjob, har passionen for import og salg af specialøl vokset sig så stor hos 62-årige Jørgen Wulff og 58-årige Anne Pihl, at de ikke kan se sig selv gå på pension.

- Vi har ikke planer om at gå på pension. Jeg kan godt lide tanken om, at det her skal være min pensionisttilværelse. Selv om det kun har været tænkt som hobby, er det noget, Jørgen og jeg skal lave, når vi bliver gamle, siger Anne Pihl.

Salget for Beerdealer er kun vokset gennem årene, og ambitionen for Jørgen Wulff og Anne Pihl er klar: Det skal blive endnu større.

- Ambitionen er at blive de største på markedet i Danmark, siger Jørgen Wulff.

Det skal ske gennem kundepleje, som parret ifølge dem selv kender til gennem deres andre jobs, hvor Anne Pihl har sin egen rengøringsvirksomhed, og Jørgen Wulff arbejder som selvstændig konsulent.

- Kunderne skal forstå, at vores passion er, at de bliver glade. Vi kan ikke nødvendigvis give den følelse til alle ved at eksplodere i vækst. Så derfor kører jeg oftest selv ud med øllet til vores kunder i Storkøbenhavn, så jeg får deres ønsker og danner en relation med dem, forklarer Jørgen Wulff.

Ideen fra Belgien Det vigtigste for Jørgen Wulff og Anne Pihl er at give deres kunder en smagsoplevelse og en historie bag øllet, som de sent glemmer. Selv faldt parret for de gamle anekdoter bag øllenes historier, da ideen til at sælge specialøl kom. Det lå ikke i kortene, men før de vidste af det, havde de på en tur til Belgien bestilt et større parti ølpaller hjem til Danmark.

- Vi spiste på en ølrestaurant og så en del af de her øl, vi aldrig havde hørt om. Så sagde vi til hinanden, at det var synd, at danskerne ikke kendte de her historier bag øllene. Så der blev beslutningen taget. Og allerede næste dag ringede vi til de første bryggerier i Belgien og spurgte, om vi måtte besøge dem, fortæller Jørgen Wulff, der dengang havde inviteret Anne Pihl med til den belgiske by Brügge.

I dag importerer Jørgen Wulff og Anne Pihl stadig en stor del af deres øl fra de selvsamme bryggerier, som de besøgte på deres første såkaldte studietur til Belgien. Og der var en helt særlig grund til, at det var øl fra Belgien, der skulle testes.

- Belgierne får noget mere afrundig og mundfylde i deres øl, siger Anne Pihl.

Siden dengang har de taget omkring to årlige ture til Belgien for at holde kontakten ved lige med de belgiske bryggere og for at finde nye smagsvarianter til deres samling, der i øjeblikket rummer omkring 500 forskellige slags øl.

- Vi har verdens første champagneøl. Så vi fortæller historien om den, når folk køber den. Den historie havde vi ikke fået uden at besøge bryggerierne. Så det er historierne bag bryggerierne, der er vigtige og det, der adskiller os fra andre ølvirksomheder, siger Jørgen Wulff og fortsætter med at fortælle gamle anekdoter om byen Brugges nar og familiebryggerierne, hvor bryggeposten er gået i arv i flere århundreder.

- De fleste vil gerne smage godt øl, og så er de egentlig ikke så interesserede i, hvordan det brygges. De vil hellere have en spændende historie, siger han.

Parrets mellemste søn er også en del af virksomheden og hjælper til med driften. Og ligesom med familiebryggerierne i Belgien, håber parret også, at Beerdealer kan gå i arv i deres familie.

- Det kunne vi da godt tænke os at udbrede i Danmark, og vi håber, at vores søn vil være en del af virksomheden i fremtiden, siger Anne Pihl.

Ægteparret bag Beerdealer Selv om dagen oftest starter omkring klokken fem eller seks om morgenen med at pakke ølkasser, inden de skal på arbejde, og først slutter lige inden sengetid, mener Jørgen Wulff og Anne Pihl stadig, at de har tid til at være ægtepar og ikke kun kollegaer.

- Vi kan sagtens være et par også. Vores næste drøm er at besøge et hollandsk slot, hvor de brygger øl. Det er jo fantastisk at have en fælles interesse og kunne kombinere det med en studietur, siger Anne Pihl.

Parret ejer ikke et fjernsyn, for der er ikke tid til at se på det alligevel. Men ifølge Jørgen Wulff lader de sig ikke stresse af al den tid, der går med at pleje hobbyen.

- Vi accepterer hinandens skøre indfald. Man kan vel godt sige, at vi er to store legebørn, som har fundet ud af, at det er sjovt, siger han.

Morskaben i at sælge specialøl kommer også til udtryk, når parret flere gange årligt drager til ølfestivaller og markeder og giver smagsprøver. Deres næste plan er også selv at holde ølsmagninger for deres kunder.

- Det, der er sjovest ved at have med øl at gøre, er, at vi møder folk, der har en passion. En fælles passion. Ølkunder er altid glade kunder, og det er smadderhyggeligt at være en del af det her miljø, for vi får gode relationer til dem, vi handler med, siger Anne Pihl.

I øjeblikket er det Beerdealers frugtkurv, der hitter blandt kunderne, hvor de kan få en god blanding af alverdens frugtøl med alt fra kirsebær- og ferskensmag til chokoladesmag.

- For os er det vigtigt at have en udskiftning i varerne, for vores kunder spørger meget efter nye øl. Det overraskede os, at vores kunder er så vilde med frugtøl, siger Jørgen Wulff.

Parret har ikke selv yndlingsøl, men sælger kun ølvarianter, som de selv kan lide.