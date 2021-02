Varehuschef i Kvickly Taastrup Brian Henriksen ser frem til at kunne støtte det lokale handelsliv med overskuddet fra salget af nonfood-varer i januar og februar. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Økonomisk håndsrækning på vej til lokalt handelsliv

Taastrup - 05. februar 2021 kl. 13:29 Af Kasper ellesøe Kontakt redaktionen

Den lange nedlukning giver problemer for en stor del af handelslivet i Taastrup, der ikke må tage imod kunder og derfor ikke kan tjene penge til dagen og vejen.

Men nu er der en håndsrækning på vej fra en af de forretninger i Taastrup, der gerne må holde åben.

Når coronaen tillader, at forretningerne i blandt andet Taastrups hyggelige og normalt livlige hovedgade igen kan åbne, så vil Kvickly på Taastrup Torv donere en sum penge til handelslivet i byen.

Under Corona har Kvickly et større salg af nonfood (ikke-dagligvarer) end normalt. Overskuddet af det ekstra salg i januar og februar 2021 vil Kvickly bruge til lokal markedsføring af specialbutikkerne i deres lokalområde for at skabe ekstra liv i de fælles handelsgader og strøg i byer over hele Danmark.

- Vi går ind for sund konkurrence, men lige nu kan vi sælge varer, som vores naboer i specialbutikkerne ikke kan. Vi ønsker at være en del af et levende handelsmiljø, - og det kræver levende specialbutikker - og vi ønsker at være gode naboer, siger varehuschef Brian Henriksen og fortsætter.

- For at sikre, at der også i fremtiden er liv, hvor vi ligger, vil vi bruge overskuddet af vores ekstra salg til markedsføring af vores naboer, specialbutikkerne; alle dem, som lige nu er lukkede. Det er til fælles gavn, siger varehuschefen.

Kvickly kender ikke det præcise tal af donationen, som afhænger af, hvor længe nedlukningen varer. Men åbnes butikkerne igen 1. marts, vil der være tale om et beløb på omkring 100.000 kroner til handelslivet i Taastrup.

Det er samtlige 67 Kvickly-varehuse i Danmark, der vil donere overskuddet til det lokale handelsliv. På landsplan forventer Kvickly at donere omkring 7-10 millioner kroner.

Hvordan støtten og markedsføringen konkret bliver, vil blive bestemt lokalt af varehuscheferne i dialog med de enkelte handelsstande. Men det kan for eksempel være i form af annoncering i lokalaviserne eller events i de enkelte byer. Formålet er blot at få liv i handelen og byerne igen.