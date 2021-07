Se billedserie - Den bedste is, jeg nogensinde har fået, lyder det fra Marc Nybro Ankerstjerne, da han og familien besøgte Skarø Is. Foto: Marc Nybro Ankerstjerne

Øhop og lækker is: Masser af hygge på småøerne

Taastrup - 10. juli 2021 kl. 13:30 Af Marc Nybro Ankerstjerne Kontakt redaktionen

Jeg fik ikke skrevet om hele dag 4, så jeg afslutter den lige hurtigt.

Vi skulle sejle fra Tårs på Lolland til Spodsbjerg Langeland. En tur vi også sejlede sidste år, dog i et andet vejr end det i år.

Sikke dog et smuk vejr og en rolig overgang, som tog 45 minutter.

Vi havde købt billet i maj, inden sommerpakken kom, så vi havde givet fuld pris. Men sådan er det, vi ville være sikker på at komme med.

Vi kørte over Langeland, som jeg blev overrasket over, ikke tog længere tid. Det tog ti minutters kørsel med smuk natur igen.

Vi kørte over Siø og Tåsinge og gennem Svendborg. Vi havde lejet et værelse hos et par, som har »Hartel House«. Her deler man toilet og bad, og så er der et tekøkken og et lille køleskab.

Vi blev modtaget godt af Sean, som viste os rundt og fortalte om stedet.

På toilet og bad er der en knage med et tal på. Vi havde værelse nummer to.

Marcs sommerferie 32-årige Marc Nybro Ankerstjerne, hans hustru Malene og datteren Melina, der bor i Høje-Taastrup Kommune, tager igen i år på sommerferie rundt i Danmark.



Turen begynder på Lolland, kommer blandt andet forbi småøer i det Sydfynske Øhav, til Rømø, Tarm og Thy. Derudover går turen blandt andet også til Endelave, Munkebjerg og Givskud Zoo.



Som sidste år beretter Marc fra deres rundtur på www.sn.dk/taastrup



Følg Marc, Malene og Melinas sommerferie rundt i Danmark på www.sn.dk/taastrup i uge 27, 28 og 29, hvor Marc Nybro Ankerstjerne vil skrive om familiens oplevelser.



På de sociale medier kan man følge Marc på hans eget hashtag #danmarkrundtmednybro

Der var et ældre par, som havde værelse nummer et.

Der var blevet redt op til os, hvor der lå håndklæder og en lille chokolade også. Det var så fint.

Hakkende landskamp Vi fik pakket lidt ud og skulle have aftensmad.

Vi havde købt noget nemt mad, som vi spiste på en store terrasse der.

Der var fjernsyn, så vi skulle se landskamp.

Melina blev lagt klokken 20 og faldt hurtigt i søvn, selvom at fjernsynet kørte i baggrunden.

Jeg var så nervøs og troede virkelig på en sejr.

Kampen gik i gang, og fjernsynet hakkede!

Så vi måtte se den på computeren. Desværre gik kampen ikke, som jeg og resten af Danmark havde håbet på.

De havde fortjent bedre, men det var stadig flot, så langt vi var nået.

Kæmpe respekt til landsholdet! Artiklen fortsætter under billedet.

Marc og familien er på vej mod Skarø. Det er Svendborgsundbroen der kan ses i baggrunden. Foto: Marc Nybro Ankerstjerne

Dag 5: Svendborg havn Dagen var kommet til, hvor vi skulle på øhop.

Noget, jeg havde glædet mig meget til.

Jeg vågnede tidligt og tog et bad, og Melina fik også et.

Vi spiste morgenmad og slappede lidt af med fjernsyn, inden rygsækken skulle pakkes med sovegrej til to dage på øerne. Vi skulle ikke have bil med!

Vi kørte mod Svendborg havn klokken 10.20, og det tog ca 25 minutter.

Malene og jeg havde søgt på forhånd, hvor vi kunne holde i mere end 24 timer.

Vi havde fået et kort af Svendborg kommune, men det var meget forvirrende.

Jeg synes, at når der er øhop med overnatningsmuligheder - ja, så burde der også være p-pladser til dem, som skal langtidsparkere.

Det var svært, at finde, men vi fandt et sted. Heldigvis.

Vi skulle dog betale for det. 160 kroner for 50 timers parkering.

Afgang mod Skarø Vi fandt hurtig færgen, som ikke var langt væk fra, hvor vi parkerede.

Af sted med rygsække og taske. Der var en del passagerer, som skulle med samt varer til Skarø is.

Overgangen tog 30 minutter, og det var en rigtig flot tur. Virkelig flot faktisk.

Vi kom i havn klokken 12.00 og skulle gå 400 meter, til hvor vi skulle sove. Artiklen fortsætter under billedet.

På vej til at bade i Det Sydfynske Øhav. Foto: Marc Nybro Ankerstjerne

Et rigtig fint sted med en stor græsplæne til telte. En skurvogn, som var lavet til sovehytte, og fire shelters.

Vi havde lejet to shelters, så Malene og Melina sov i et, og jeg i et.

Der er også toilet og vand. Der er også bad og andre faciliteter. Men det skal man betale ekstra for.

Café Sommersild og kirken Vi fik pakket vores ting ud og var lidt sultne. Vi har et budget, som skal overholdes. Men vi har aftalt fra start af, at på Skarø skulle vi spise på caféen.

Så vi fik os en frokost, som var virkelig lækker. Malene og jeg fik en toast og Melina fik en børnetallerken, som var rigtig børnevenlig med små snacks på.

Vi gav 451 kroner inklusiv drikkevarer.

Jeg synes, det var pengene værd, og det er heller ikke noget, vi gør hver dag.

Efter vi havde spist, gik vi os en tur. På vejen fandt vi »Skarø Apotekerhave«.

Der skulle vi selvfølgelig ind og se. Det var en super fin have med skilte på hver plante. Der var marsvin og høns derinde.

Vi donerede 49 kroner til dem, så de kan købe nye planter.

Jeg synes, man bør støtte sådan et lokalt projekt, så andre også kan se det.

Vi gik videre og fandt en trampesti, som gik mod kirken.

En kirke, som ikke er så gammel. Den kom først til i 1900-tallet. En fin lille kirke med en fin historie.

Først var det et bedehus, og senere en kirke. Den ligger lidt væk fra byen, da ingen gad give dem jord til, at bygge den.

Skarø hører til Drejø sogn.

Bad og Skarø is Da vi havde set kirken, gik vi hjem igen til shelteret. Vi ville skifte om til badetøj.

Det var en lun dag, så det skulle gøre godt at blive kølet af.

Vi gik ned til havnen, hvor der også var en badestrand.

En virkelig lækker en, især hvis man har børn.

Der er ikke så dybt og ingen tang.

Vandet var dejligt, og vi blev kølet af. Da vi gik ind igen, så vi et par krabber. Melina synes, de var farlige, men jeg fortalte, at det var mad.

Så vi blev enige om, at vi en dag skal fange krabber og lave suppe af dem. Artiklen fortsætter under billedet.

Pladsen ved Café Sommersild på Skarø, hvor man kan sove i shelters. Det koster 30 kroner pr. person pr. nat. Foto: Marc Nybro Ankerstjerne

Da vi havde fået en badetur, gik vi hen og fik os en is. Vi havde alle tre glædet os til at smage Skarø is.

Det var alle pengene værd!

Aftenhygge og nye naboer Melina ville gerne på legeplads, som var på havnen. Malene gik ned med hende, så jeg kogte lidt vand til aftensmad.

Vi skulle bare have kop nudler, da vi havde fået stor frokost. Vi fik os en aftendukkert, og gik efter det på caféen igen. Vi ville spille ludo, få en drink og vafler. Det var dejligt med lidt hyggetid.

Melina skulle sove, så vi købte to lokale øl med ned til shelteret, hvor vi ville drikke den.

Da hun var blevet lagt, kom der to unge mennesker mod os. De skulle sove i shelter tre.

Vi kom hurtig i snak med dem, og vi sad og hyggede til klokken 23.15.

En smuk morgen Jeg havde sagt til Malene, at jeg godt kunne tænke mig at gå en morgentur. Og det gjorde vi, hvilket jeg er rigtig glad for. For hold da op en morgen. Der er så smukt, men vi har også været heldige med vejret. Vi gik en tur i cirka en halv time, og så hentede vi morgenmad.

Vi havde dagen inden bestilt morgenmad hos »Skarø Is«, som kunne hentes fra klokken 8.00. Vi skulle med en færge klokken 11, mod Hjortø og skulle også nå at pakke sammen.

Med båd til Hjortø Vi fik pakket sammen, og gik ned til havnen. For vi skulle med båden til Hjortø.

Det var en meget lille båd med plads til en bil og 12 passager.

Jeg blev helt glad, da vi sejlede med den. En følelse, jeg ikke kan beskrive, det var bare hyggeligt. Jeg fik mig en snak med skipper, som fortalte lidt om båden.

Båden var fra 1966 og havde fået lavet motoren tre gange. Melina fik lov og stå ved ham, og »styre« båden. Og bagefter fik vi begge en lakridspibe.

Da vi kom i land, fandt vi hurtig shelteret, det lå tæt ved havnen. Dog ikke med udsigt, da pladsen lå i læ.

To fine shelters, hvor der er wc og bad på havnen. Der er også et lille museum om Hjortø-slægtninge, og der kan købes is. Med MobilePay eller kontant i en bøsse, da det er høflig selvbetjening.

Badning og krabbefangning Endnu en dag, hvor det var varmt, så vi ville i vandet. Det var virkelig lækkert!

Vi var i vandet mange gange, fordi det var så varmt.

Heldigvis blev det overskyet ved 16.30-tiden.

Der var ikke det vilde at opleve eller lave på Hjortø, men beboerforeningen, som har shelter, toiletbygning herude, har sat lidt spil og udstyr til at fange krabber.

Så det blev prøvet nogle gange.

Vi fik også lavet vores færgeafgang om, så vi kan komme tidligere hjem. Netop fordi der ikke er så meget at lave herude. Men vi er glade for, at vi tog herud. For her er virkelig smukt og fredeligt.

Lørdag, skal vi videre til Årø. Det er tredje del af serien.