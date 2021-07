Øhop, bålhygge og rundrejse i Danmark: Følg Marcs og familiens sommerferie

Se billedserie 32-årige Marc Nybro Ankerstjerne vil berette fra sin sommerferie på www.sn.dk/taastrup. Det gjorde han også sidste år. Foto: Kasper Ellesøe

Taastrup - 05. juli 2021

Igen i år foregår sommerferien i Danmark for 32-årige Marc Nybro Ankerstjerne og hans familie.

Og nøjagtig som sidste år vil han fortælle om familiens oplevelser på vores hjemmeside www.sn.dk/taastrup.

Corona-situationen tvang sidste år familien til at holde sommerferien i skønne Danmark, og det var så stor en succes, at Marc Nybro Ankerstjerne, som er gift med 26-årige Malene og har datteren Melina på 6 år, igen pakker deres Dacia Logan til bristepunktet og drøner rundt i Danmark, hvor de både overnatter i shelters, i huse og på campingpladser.

Lærte meget sidste år 4. juli er der afgang, og familien glæder sig. Første stop er Kettinge på Lolland, hvor de skal sove i Tipi. Derefter går turen blandt andet på ø-hop i det Sydfynske Øhav, til Rømø, Tarm og Thy, inden en tur til Endelave, før turen går over Munkebjerg, til en overnatning i Givskud Zoo og så hjem mod Gadevang i Høje Taastrup, hvor familien har boet de sidste to år. Der bliver også tid til familiebesøg i det jyske.

- Det her er ligesom part to. Vi lærte rigtig meget sidste år, især at der skal planlægges ret meget, og at bilen skal pakkes bedre. Vi kan godt lide det aktive udeliv, hvor vi ikke bare ligger ved poolen, og så kommer der en tjener med en drink. På den måde får vi set de små kroge af Danmark, som ingen rigtig kender, og jeg synes, det er en fed rute i år. Jeg glæder mig helt vildt, til vi skal på øhop, siger Marc Nybro Ankertstjerne, mens han sidder og drømmer sig helt væk..

Når Marc, Malene og Melina rejser rundt i Danmark, tager de helst ikke motorvejene for at opleve så meget som muligt, og når de er fremme ved næste destination vil de gerne tæt på naturen og hinanden og slippe lidt væk fra hverdagslivet.

- Jeg synes, man skal lære, at luksus ikke bare kommer til en. På sådan en tur mærker man ro og afslapning. Vi tænder bål, spiller spil og går på opdagelse i naturen. Vi er mere sociale, end når man er hjemme og stirrer på en skærm, siger Marc nybro Ankerstjerne. Artiklen fortsætter under billedet.

Marc Nybro Ankerstjerne med datteren Melina kigger i ferieguiden for Rømø, hvor turen går til. Hustruen Malene kunne desværre ikke være med på billederne. Foto: Kasper Ellesøe

På sheltertur med fætter Han fortæller, at hans hustru Malene er storbymenneske, og derfor er det ikke udelukkende overnatninger i det fri, som familien har booket.

Stod det til ham, var det nok udelukkende en tur, der foregik i naturen, for den fik han for alvor kærlighed til, da han for nogle år siden var på tur med sin fætter og nogle andre gutter.

- Vi var på sheltertur i februar eller marts. Det var hundekoldt. Jeg havde kun min gamle sovepose fra 6. klasse med, så jeg frøs. Men det var super fedt. Der var et godt fællesskab, og det var bare bål, bajere og hygge. Og så har tv-programmet »Nak og Æd« også fanget min interesse. Det med, at der næsten ingen regler er i naturen. Det er et mere frit liv, siger Marc Nybro Ankerstjerne.

Sidste år var de samlede udgifter på omkring 16.000 kroner for tre ugers ferie. I år er der på forhånd booket overnatninger for 8.500 kroner i tre uger, og så er der omkring 10.000 kroner til mad og lommepenge.

- Så jeg synes faktisk, det er ret billigt, man kan holde tre ugers ferie for den pris, hvis man er hjemme, og jeg håber, at nogen bliver inspireret til at opleve Danmark, siger Marc Nybro Ankerstjerne.

Følg Marc, Malene og Melinas sommerferie rundt i Danmark på www.sn.dk/taastrup i uge 27, 28 og 29, hvor Marc Nybro Ankerstjerne vil skrive om familiens oplevelser.