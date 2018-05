Se billedserie Lokalpolitiet har rullet den mobile politistation ind i Gadehavegård. Her er det den lokale politibetjent Tony og forebyggelsesmedarbejder Morten. Han er en af flere medarbejdere i forebyggelsesafdelingen hos Vestegnens Politi, der har en anden uddannelse end den politifaglige - og det skal medvirke til en endnu bedre dialog med samarbejdspartnere i det forebyggende arbejde.

Send til din ven. X Artiklen: Øget synlighed: Få en snak med politiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Øget synlighed: Få en snak med politiet

Taastrup - 01. maj 2018 kl. 15:47 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokalpolitiet hos Vestegnens Politi startede tirsdag en indsats, der skal skabe endnu mere tryghed og politi-synlighed i boligbebyggelsen Gadehavegård i Taastrup.

En mobil politistation rullede ind foran Café Gadehjørnet, og her kan beboerne banke på og få en snak med de lokale politifolk om stort og småt. Politifolkene lægger meget gerne ører til, om der er ting eller personer i området, som skaber utryghed.

»Den nyeste tryghedsmåling viser, at trygheden i Gadehavegård er på samme niveau som tidligere, så det er ikke fordi trygheden generelt er faldende. Både vi i Vestegnens Politi og i Høje-Taastrup Kommune har dog et mål om, at trygheden gerne må blive endnu højere, og det er derfor vi nu gør en indsats,« fortæller vicepolitiinspektør Søren Uhre fra lokalpolitiet.

I tryghedsmålingen peger flere beboere på, at de gerne vil have et mere synligt politi, og det ønske bliver nu indfriet.

»Den mobile politistation skaber mere nærvær og synlighed. Vi håber meget, at beboerne kommer og hilser på. For os i politiet er det vigtigt, at beboerne fortæller os om de ting, der gør dem utrygge. Jo mere vi ved, jo mere kan vi sætte ind,« forklarer Søren Uhre.

Den mobile politistation står ved Café Gadehjørnet i Øksen i dag, tirsdag frem til klokken 19. Desuden er den på plads onsdag og torsdag fra kl. 11-19 og fredag fra kl. 9-13.

Beboerne vil kunne møde lokale politifolk og medarbejdere fra forebyggelsesafdelingen hos Vestegnens Politi. Og de er ikke kun ved den mobile politistation. De kan også opleves til fods eller på cykel rundt om i Gadehavegård.

»Vi sætter ekstra ind for at øge vores synlighed, og det er noget vi fremover vil gøre løbende, i forhold til de opgaver, vi i øvrigt har. Vi har i forvejen opmærksomhed på trygheden i Gadehavegård, der er på politiets liste over såkaldt udsatte boligområder. Nu sætter vi ekstra ind, og det skal ses som et supplement til den øvrige patruljering og indsats, vi foretager,« siger vicepolitiinspektør Søren Uhre.

Tryghedsindsatsen sker i et tæt samarbejde med de øvrige aktører i området - det er både kommunen, boligforeninger, institutioner og andre. Politiet håber, at den øgede synlighed kan give endnu bedre relationer til beboere, klubber, erhvervsliv og andre.