Bodil Jørgensen optræder ved nytårskoncerten i Taastrup Teater & Musikhus den 11. januar 2018.

Nytårskoncert med Bodil og prinsens musikkorps

23. november 2017

Den 3. januar åbner Taastrup Teater & Musikhus dørene op til det nye år med den traditionsrige nytårskoncert med Promenadeorkestret v/ Bjørn Hurup, som i år kan præsentere solister som Preben Kristensen, Trine Gadeberg, Frederikke Kampmann og Bo Kristian Jensen.

Der har som altid været stor efterspørgsel efter billetter til den årlige nytårskoncert, og teater og musikhuset på Kjeld Abells Plads kan også melde udsolgt.

Pga. den store efterspørgsel, så har Taastrup Teater & Musikhus arbejdet på at få en ekstra nytårskoncert, så alle dem, som ikke har nået at få billetter til nytårskoncerten d. 3. januar, også kan skyde det nye år ind med en dejlig musikalsk oplevelse. Det er lykkedes Taastrup Teater & Musikhus at få det historiske Prinsens Musikkorps forbi, som tager den lune skuespiller- og sangerinde Bodil Jørgensen med. Koncerten finder sted torsdag den 11. januar klokken 19.30.

På sin egen skæve, kærlige og hyggelige facon får hun både folk til at grine og græde, og hun er ikke bleg for at sige alt det, som får folk til at krumme tæer.

Bodil Jørgensen er en kvinde, der ikke kan sættes i bås. Sikkert er det imidlertid, at der venter publikum en rigtig god aften i selskab med den lune skuespiller- og sangerinde, når hun sammen med Prinsens Musikkorps byder 2018 velkommen. Og selvom hun nok mest er kendt for sine roller i en lang række film og serier, blandt andet i den biograf aktuelle Erik Clausen film 'Aldrig mere i morgen', så kan hun meget mere end det.

- Bodil Jørgensen er en lun, alsidig og folkekær kunstner. Til nytårskoncerten vil man blandt andet kunne høre hende fortolke flere kendte sange. Og at hun kan synge er ikke længere nogen hemmelighed, det har hun eksempelvis bevist i en række revyer, siger dirigent i Prinsens Musikkorps René Bjerregaard Nielsen.

Teaterleder Peter Mark Lundberg er meget glad for at kunne præsentere den ekstra nytårskoncert.

- Vi har oplevet en meget stor efterspørgsel efter vores årlige nytårskoncert, som hurtigt blev udsolgt. I Taastrup Teater & Musikhus arbejder vi efter, at alle skal have adgang til kultur og oplevelser. Da vi fik muligheden for at få Prinsens Musikkorps, så sprang vi til. Hvert år spiller de landet rundt for udsolgte sale. De er et forrygende orkester, og med Bodil Jørgensen i front har vi to nytårskoncerter, der spiller det nye år ind på Taastrup Teater & Musikhus med prompt og pragt, siger han.

