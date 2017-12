Erik Mollerup er formand for Ældre Sagen i Høje-Taastrup. Foto: Erhard Sall Foto: Picasa

Nytårshilsen fra Ældre Sagen

Taastrup - 30. december 2017 kl. 15:57 Af Erik Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først vil jeg ønske vores 7.000 medlemmer og 300 frivillige her i Høje Taastrup et godt nytår.

Ældre Sagen er landets største forening med over 800.000 medlemmer.

Vi har derfor også klare indsatsmål for arbejdet i 2018. Kampen mod ensomhed vil vi fortsætte, idet Ældre Sagen jo er initiativtager til denne aktivitet. Vi vil derfor også fremover stå i spidsen for Spis Sammen i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune.

Vi er ikke sikre på, at bemandingen i ældreplejen i kommunen har det niveau, som er nødvendigt. Vi vil derfor i 2018 arbejde med en gennemgang af kommunens kvalitetsstandarder for eventuelt at fremsætte forslag til budget 2019.

Vi er glade for, at der nu er kommet plejehjemslæger på to af kommunens plejecentre. Vi håber, at det snarest er muligt, at alle plejecentre kan få en plejehjemslæge.

Ældre Sagen er oprindelig forslagsstiller til plejehjemslægeordningen.

Vi har fortsat i Ældre Sagen den holdning, at der bør genindføres madlavning på de enkelte plejecentre, og at hjemmeboende borgere også skal nyde godt af kommunal mad.

Vi er glade for, at kommunen i samarbejde med Alzheimerforeningen har indført begrebet Demensvenner, hvilket Ældre Sagen støtter.

Vi vil fortsat arbejde for at ansætte en pårørendekonsulent her i kommunen, som kan koordinere og støtte pårørende til alle sygdomsramte.

Endvidere vil vi arbejde på nye aktiviteter i 2018. I 2017 er der startet aktiviteten 'Herreværelset', skolevenner og frivillige i Familiens Hus.

Endelig vil vi arbejde for et fortsat godt samarbejde med kommunen og Seniorrådet.

Erik Mollerup er formand for Ældre Sagen i Høje Taastrup