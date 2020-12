Et nyt værktøj skal hjælpe kommunerne med at blive bedre til at hjælpe borgerne med energiforbedringer af deres boliger. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Nyt værktøj skal hjælpe med at få styr på energien

Taastrup - 19. december 2020 kl. 11:44

I Danmark er vi er mange, der gerne vil spare penge på varmeregningen samtidig med, at vi gør en indsats for den grønne omstilling. Desværre kan det være svært at sætte sig ind i, hvorvidt huset trænger til at blive energirenoveret, og hvad gevinsten er.

Derfor har Energistyrelsen været med til at udvikle Boliganalyseni samarbejde med blandt andet Høje-Taastrup Kommune, som i mange år har haft øjnene rettet mod klimaindsatser.

Det nye værktøjet er tiltænkt landets kommuner, og det kan hjælpe kommunerne med at analysere potentialet for energibesparelser i private boliger i kommunen - også et område, Høje-Taastrup Kommune har haft fokus i flere år, blandt andet med lokalt ansatte energirådgivere.

Boliganalysen gør det blandt andet muligt at udsende informationskampagner direkte til borgernes e-Boks med tips og rådgivning, som er tilpasset den enkelte bolig.

Stort potentiale

I Danmark står bygninger for 40 procent af det samlede energiforbrug. Et tal som Energistyrelsen håber, at Boliganalysen kan være med til at ændre på.

- Vi har ambitioner om både at anvende energidata aktivt og at gennemføre konkrete aktiviteter i samarbejde med kommunerne. Vi mener, at Boliganalysen kan skabe værdi for alle landets kommuner, og derfor vil vi gerne bidrage til at gøre værktøjet tilgængeligt for så mange kommuner som muligt, siger Stig Uffe Pedersen, vicedirektør i Energistyrelsen.

Det var Høje-Taastrup Kommune, som sammen med Roskilde, Middelfart, Fredericia og Middelfart kommuner fik den gode idé til Boliganalysen. Med finansiering fra den filantropiske forening Realdania og en stor arbejdsindsats fra de fem initiativtagende kommuner var det muligt at udvikle og afprøve værktøjet.

Energistyrelsen går nu ind og løfter Boliganalysen til et nationalt plan, så alle kommuner kan gøre brug af værktøjet.

- Der er et stort potentiale for at spare på energien i danskernes boliger, men det har vist sig vanskeligt at komme i gang med at gøre noget ved det. Boliganalysen er et værktøj, som giver kommunerne helt nye muligheder for at arbejde strategisk med energidata og bruge indsigterne til at komme i dialog med borgerne. Derfor er det enormt positivt, at Energistyrelsen nu går ind og giver Boliganalysen et vigtigt løft, siger Pelle Lind Bournonville, projektchef i Realdania.