Nyt tiltag: Sådan får du en stadeplads til årets sommerfest

- Johnny gjorde et kæmpe stykke arbejde og gjorde meget ud af det, ligesom han selv indkrævede penge. HTI fortsætter med at stille op og gøre klar, men de står bare ikke for bookinger. De får selvfølgelig stadig et aftalt beløb til deres ungdomsafdeling, for de laver stadig et stort stykke arbejde, og for deres afdeling har det betydet rigtig meget at tjene de her penge, siger Tina Pihl, der er formand for Taastrup Bymidte.