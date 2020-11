Nyt testcenter er åbnet: Skal teste 5.000 om dagen

Beslutningen om at oprette et testcenter på den københavnske Vestegn kommer, fordi mange kommuner i området er hårdt ramt af høje coronatal. Formand for regionens sundhedsudvalg, Christoffer Buster Reinhardt (K) glæder sig over forbedrede testmuligheder i Høje-Taastrup Kommune og omegn:

- Jeg er rigtigt glad for, at der kommer et nyt permanent teststed i Taastrup, for det er meget bekymrende, at flere og flere borgere fra den vestlige del af regionen bliver ramt corona. Derfor er det rigtigt godt med et lokalt teststed i området, så man ikke skal køre langt for at blive podet. Det er utroligt vigtigt at blive testet, hvis man har mistanke om corona, så færre bliver ramt af corona, og derfor sætter vi nu det nye teststed ind i det område af regionen, hvor vi desværre ser høje smittetal. Regionen har allerede haft mobile teststeder i mange kommuner på vestegnen gennem et par måneder, og nu bliver indsatsen altså styrket med et permanent teststed, sagde han.